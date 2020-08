Patrizia Reggiano Gucci a fost supranumită „Văduva Neagră” după ce a plătit un asasin profesionist pentru a-i ucide fostul soț, moștenitorul imperiului Gucci, pentru că acesta nu vroia să-i dea o parte mai mare din avere după separare. Crima a șocat lumea modei, iar Patrizia a fost condamnată în 1998 la 29 de ani de închisoare. Dar astăzi… se bucură din nou de libertate.

Aşadar, Lady Gaga o va interpreta pe „Văduva Neagră” – Patrizia Reggiani (foto) – în filmul despre uciderea lui Gucci, care a atras vedete de la Robert DeNiro la Jared Leto.

Lady Gaga a avut deja primele negocieri privind filmul despre uciderea lui Gucci şi speră să aibă parte de o distribuție cu cei mai celebri actori din A-list.

Vedetele Robert DeNiro, Al Pacino, Adam Driver și Jared Leto sunt în discuții pentru filmul despre uciderea lui Gucci

Deja Lady Gaga vrea rolul de „Văduva Neagră” în drama despre Gucci. Uciderea celebrului designer a fost un şoc în lumea modei după ce a fost împușcat pe treptele biroului său din Milano.

Regizorul Ridley Scott vrea să aducă această dramă în lumea cinemaului. S-a mai încercat dar proiectul n-a fost dus la bun sfârşit.

Văduva neagră a petrecut 18 ani în spatele gratiilor, iar în 2016 a fost eliberată din închisoarea San Vittore din Milano.

Patrizia a susținut că a fost doar o victimă

În timpul audierilor, Patrizia a mărturisit că era furioasă pentru că fostul soţ o înlocuise cu o femeie mai tânără. În 2018, fosta celebritate din modă a dezvăluit secretul supraviețuirii ei în închisoare la doi ani de la eliberare. Ea a spus pentru The Guardian: Cred că sunt o persoană foarte puternică pentru că am supraviețuit în toți acești ani în captivitate. Am dormit mult. Am avut grijă de plantele mele. Am avut grijă de Bambi, de animalul meu de companie…

Era o femeie machiavelică: „Mai bine să plâng într-un Rolls decât să fiu fericită pe bicicletă”

Procesul a captivat nu doar Italia, ci întreaga lume. Cum nu putea susţine că e nevinovată şi nu mai avea nimic de pierdut, „văduva neagră” a demonstrat încă de la început că era un personaj cum doar prin filme mai vezi. În fiecare zi a procesului, ea s-a prezentat la tribunal în cele mai noi ţinute create de designeri, sfidând pe toată lumea.

Cartea lui Sara Gay Forden The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed a ajutat la modelarea scenariului. Iar Lady Gaga nu este străină de această meserie. Cântăreața-devenită actriță a obținut o nominalizare la Premiul pentru cea mai bună actriță pentru rolul ei în A Star Is Born. Nu a câştigat…. dar Lady Gaga a scos cea mai bună melodie pentru Shallow la Oscar pentru filmul din 2018. MGM a obținut drepturile pentru film în aprilie.

În prezent, casa Gucci aparţine Gucci Group, deţinut de trustul francez Pinault-Printemps-Redoute (PPR). În 2008, Gucci Group înregistra venituri de 2,4 miliarde de dolari pe plan mondial, ocupând locul 45 în clasamentul primelor 100 de branduri din lume.