Trump se întâlnește cu un ostatic eliberat, la doi ani de la atacurile teroriștilor palestinieni Hamas

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, se va întâlni miercuri cu unul dintre ostaticii eliberați de teroriștii palestinieni din Hamas, Edan Alexander, cu ocazia comemorării atacurilor asupra Israelului din 7 octombrie 2023, potrivit programului anunțat de Casa Albă.

Întâlnirea Trump-Alexander nu va fi deschisă presei

Programul public al lui Trump prevede o întâlnire în Biroul Oval, care va fi închisă presei, cu Edan Alexander, care a fost ținut ostatic de teroriștii palestinieni din Hamas timp de 19 luni.

Președintele Statelor Unite s-a întâlnit anterior cu Edan Alexander și familia sa, la începutul lunii iulie, imediat după eliberarea sa.

Doi ani de la atacul teroriștilor Hamas, soldat cu peste 1.200 de morți și nenumărate atrocități

Reamintim că teroriștii palestinieni din Hamas au lansat, pe 7 octombrie 2023, o serie de atacuri împotriva Israelului care s-au soldat cu peste 1.200 de morți, majoritatea civili. Palestinienii au ucis, violat, mutilat și profanat cadavre, pe care le-au dus în Fâșia Gaza, unde au fost aplaudați pe străzi de localnici. De asemenea, teroriștii au luat 251 de ostatici, mulți dintre aceștia fiind uciși sau lăsați să moară ulterior.

Colaboratorii Hamas din rândul fotojurnaliștilor din Gaza

Fotojurnaliști din Gaza, acreditați ai unor importante agenții de presă au fost în mijlocul atacului din 7 octombrie. Sursa foto: Twitter

Războiul antiterorist declanșat de Israel împotriva grupării Hamas, susținută de dictatura islamistă din Iran, a provocat moartea a câtorva mii de oameni, dar numărul lor nu se cunoaște exact, întrucât toate datele din enclavă sunt oferite de autoritățile controlate de teroriști.

Trump crede că pacea e aproape

Preșeidntele american Donald Trump a insistat asupra încheierii unui acord de pace, pentru a pune capăt războiului, prezentând un plan în 20 de puncte, săptămâna trecută în timpul unei întâlniri cu premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Acordul, dacă va fi aprobat de toate părțile, ar duce la eliberarea ostaticilor rămași și la oprirea luptelor din Gaza pentru prima dată în ultimele luni.

În cursul zilei de luni, Donald Trump a declarat luni, într-o discuție cu presa din Biroul Oval, că „s-au înregistrat progrese extraordinare” în negocierile din Egipt, indirecte, dintre Israel și gruparea teroristă Hamas. „Aștept în curând un acord cu Gaza”, a spus Trump.

 

