Trump pune Qatar sub protecția SUA. Orice atac, tratat ca unul antiamerican

Președintele american Donald Trump a semnat un ordin prin care orice atacul asupra statului Qatar este considerat o amenințare la adresa securității SUA. „În cazul unui astfel de atac, Statele Unite vor lua toate măsurile legale și adecvate, inclusiv diplomatice, economice și, dacă este necesar, militare, pentru a proteja interesele SUA”, se arată în document.

Președintele Donald Trump a semnat miercuri ordinul executiv prin care orice atac armat asupra teritoriului, suveranității sau infrastructurii critice a statului Qatar va fi considerat o amenințare la adresa păcii și securității Statelor Unite ale Americii.

Conform ordinului, în cazul unui astfel de atac, Statele Unite vor lua toate măsurile legale și adecvate, inclusiv măsuri diplomatice, economice și, dacă este necesar, militare, pentru a proteja interesele SUA și Qatarului de a restabili pacea.

Ordinul instruiește, de asemenea, Secretarul de Război (fostul Secretar al Apărării) și Secretarul de Stat să efectueze o planificare comună cu Qatarul și să coordoneze măsurile de asistență cu alți aliați.

Cu câteva zile înainte de ordinul executiv al lui Trump, Sky News Arabia a relatat că oficialii din Qatar au informat administrația americană că ar putea convinge gruparea teroristă Hamas să se dezarmeze și să accepte planul de pace în 20 de puncte al lui Trump pentru Gaza.

Oficialii din Qatar i-ar fi spus lui Donald Trump că, împreună cu statele arabe, sunt „capabili să convingă Hamas să accepte un acord care include demilitarizarea”, a declarat o sursă familiarizată cu detaliile pentru The Jerusalem Post.

Ordinul vine la câteva săptămâni după ce președintele SUA, Donald Trump, a declarat despre Qatar că a fost un mare aliat al SUA și că Israelul trebuie să fie „foarte atent”.

Trump răspundea unui reporter care l-a întrebat care este mesajul său către prim-ministrul Benjamin Netanyahu despre atacurile Israelului asupra Qatarului.

La câteva zile după atacul israelian de la Doha, Trump a luat cina cu prim-ministrul din Qatar la New York.