International

Trump pune presiune pe Hamas. Gruparea teroristă trebuie să se dezarmeze cât mai curând

Comentează știrea
Trump pune presiune pe Hamas. Gruparea teroristă trebuie să se dezarmeze cât mai curândDonald Trump / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat miercuri că în următoarele săptămâni va deveni clar dacă organizația teroristă Hamas este dispusă să renunțe la armament, menționând că lipsa unui astfel de demers ar putea conduce la acțiuni rapide împotriva grupării. Declarațiile au fost făcute în marja participării sale la World Economic Forum, desfășurat la Davos, potrivit The Jerusalem Post.

Termenul menționat pentru clarificarea poziției Hamas

Într-o sesiune de întrebări și răspunsuri organizată după discursul său oficial, președintele american a declarat că procesul de verificare a angajamentului grupării teroriste Hamas privind dezarmarea ar urma să se desfășoare într-un interval scurt de timp.

Potrivit afirmațiilor sale, acest lucru ar putea fi clarificat „în următoarele două sau trei zile, cu siguranță în următoarele două sau trei săptămâni”.

„Asta este ceea ce au acceptat. Trebuie să facă acest lucru. Și vom ști, în următoarele două sau trei zile – cu siguranță în următoarele trei săptămâni – dacă vor sau nu să facă acest lucru”, a declarat Donald Trump.

România, vedetă la Madrid. Top 5 destinații autohtone pe care străinii se bat în 2026 la târgul FITUR
România, vedetă la Madrid. Top 5 destinații autohtone pe care străinii se bat în 2026 la târgul FITUR
Costul ascuns al inteligenței artificiale. De ce factura la energie crește din cauza noilor gadgeturi inteligente
Costul ascuns al inteligenței artificiale. De ce factura la energie crește din cauza noilor gadgeturi inteligente

Declarația face referire la presupuse angajamente anterioare ale Hamas privind renunțarea la arme, fără a fi oferite detalii suplimentare despre cadrul sau natura acestor înțelegeri.

Amenințarea cu acțiuni rapide în lipsa dezarmării

În aceeași intervenție, președintele SUA a formulat o avertizare explicită în cazul în care gruparea palestiniană nu va da curs solicitărilor privind dezarmarea. Trump a afirmat că, în lipsa acestui pas, reacția ar urma să fie una imediată.

Hamas

Hamas / sursa foto: captură video

„Dacă nu vor face acest lucru, vor fi eliminați foarte rapid. Vor fi eliminați”, a spus președintele american.

Declarațiile nu au fost însoțite de detalii privind natura exactă a acțiunilor la care a făcut referire și nici de un calendar oficial sau de o confirmare a unor planuri concrete.

Contextul declarațiilor și reacțiile așteptate

Intervenția lui Donald Trump a avut loc în contextul discuțiilor internaționale legate de securitatea regională din Orientul Mijlociu și de rolul actorilor statali și non-statali în conflictele din zonă.

Forumul Economic Mondial de la Davos reunește anual lideri politici, economici și instituționali, oferind un cadru informal pentru declarații și discuții pe teme globale.

Până în prezent, gruparea teroristă Hamas nu a emis un răspuns public oficial la declarațiile făcute de președintele Statelor Unite în cadrul evenimentului.

De asemenea, administrația americană nu a furnizat informații suplimentare care să clarifice mecanismele prin care ar urma să fie evaluată conformarea grupării la cerințele menționate.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:57 - Secretul din adâncurile Palatului Primăverii. Obiectul de lux interzis muritorilor de rând pe care Elena Ceaușescu l-...
23:48 - Trump a anunțat că Putin ar fi acceptat invitația la „Consiliul pentru Pace”. Propunerile privind taxa de un miliard ...
23:36 - România, vedetă la Madrid. Top 5 destinații autohtone pe care străinii se bat în 2026 la târgul FITUR
23:26 - Trump pune presiune pe Hamas. Gruparea teroristă trebuie să se dezarmeze cât mai curând
23:17 - Grindeanu: Poate PNL și USR vor să facă o coaliție cu AUR. PSD rămâne, dar nu pe post de ridicător de mână
23:09 - Sute de imagini dintr-un morgă din Teheran arată amploarea represiunii

HAI România!

Turcescu, Funeriu, Mihaiu
Turcescu, Funeriu, Mihaiu
România nu mai există
România nu mai există
Nicușor nu umblă teleleu
Nicușor nu umblă teleleu

Proiecte speciale