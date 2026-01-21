Trump pune presiune pe Hamas. Gruparea teroristă trebuie să se dezarmeze cât mai curând

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat miercuri că în următoarele săptămâni va deveni clar dacă organizația teroristă Hamas este dispusă să renunțe la armament, menționând că lipsa unui astfel de demers ar putea conduce la acțiuni rapide împotriva grupării. Declarațiile au fost făcute în marja participării sale la World Economic Forum, desfășurat la Davos, potrivit The Jerusalem Post.

Într-o sesiune de întrebări și răspunsuri organizată după discursul său oficial, președintele american a declarat că procesul de verificare a angajamentului grupării teroriste Hamas privind dezarmarea ar urma să se desfășoare într-un interval scurt de timp.

Potrivit afirmațiilor sale, acest lucru ar putea fi clarificat „în următoarele două sau trei zile, cu siguranță în următoarele două sau trei săptămâni”.

Declarația face referire la presupuse angajamente anterioare ale Hamas privind renunțarea la arme, fără a fi oferite detalii suplimentare despre cadrul sau natura acestor înțelegeri.

În aceeași intervenție, președintele SUA a formulat o avertizare explicită în cazul în care gruparea palestiniană nu va da curs solicitărilor privind dezarmarea. Trump a afirmat că, în lipsa acestui pas, reacția ar urma să fie una imediată.

„Dacă nu vor face acest lucru, vor fi eliminați foarte rapid. Vor fi eliminați”, a spus președintele american.

Declarațiile nu au fost însoțite de detalii privind natura exactă a acțiunilor la care a făcut referire și nici de un calendar oficial sau de o confirmare a unor planuri concrete.

Intervenția lui Donald Trump a avut loc în contextul discuțiilor internaționale legate de securitatea regională din Orientul Mijlociu și de rolul actorilor statali și non-statali în conflictele din zonă.

Forumul Economic Mondial de la Davos reunește anual lideri politici, economici și instituționali, oferind un cadru informal pentru declarații și discuții pe teme globale.

Până în prezent, gruparea teroristă Hamas nu a emis un răspuns public oficial la declarațiile făcute de președintele Statelor Unite în cadrul evenimentului.

De asemenea, administrația americană nu a furnizat informații suplimentare care să clarifice mecanismele prin care ar urma să fie evaluată conformarea grupării la cerințele menționate.