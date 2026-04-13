Trump: Nu-mi pasă dacă Iranul revine la negocieri. CENTCOM confirmă blocada navală, care începe luni

Președintele american Donald Trump și-a afirmat, într-o declarație video, indiferența față de reluarea discuțiilor cu Iranul, spunând că de vină sunt ambițiile nucleare ale Tehranului, care au dus la eșecul negocierilor din Pakistan, și anunță o blocadă navală. Începerea operațiunilor de blocare pe mare a Iranului a fost confirmată de CENTCOM.

Trump le-a spus luni reporterilor că nu-i pasă dacă Iranul revine sau nu la masa negocierilor. În timp ce se adresa presei la Baza Comună Andrews din Maryland, Trump a declarat: „Nu-mi pasă dacă se întorc sau nu. Și dacă nu se întorc, e bine”.

Președintele SUA a abordat și problema programului nuclear iranian. „Nu există nicio posibilitate. Încă îl doresc și au spus clar acest lucru și aseară. Iranul nu va avea o armă nucleară”, a spus el.

Mai mult, Trump a spus că este „foarte dezamăgit de NATO” deoarece țările din alianță „nu au fost acolo pentru noi”. El a adăugat, de asemenea: „Noi plătim trilioane de dolari pentru NATO, iar ei nu au fost acolo pentru noi... Cred că acest lucru va fi examinat foarte serios”.

În cele din urmă, Trump le-a spus reporterilor că Marina SUA va bloca Strâmtoarea Ormuz începând de luni, la ora 10:00 ET (ora 17:00, ora României) și că „alte națiuni lucrează pentru ca Iranul să nu poată vinde petrol, iar acest lucru va fi foarte eficient”, potrivit The Jerusalem Post.

La începutul acestei săptămâni, Trump a declarat că principalul motiv pentru care negocierile de la Islamabad au eșuat a fost refuzul regimului de a renunța la ambițiile sale nucleare. „În multe privințe, punctele convenite sunt mai bune decât continuarea operațiunilor militare până la final, dar toate aceste puncte nu contează în comparație cu permiterea ca arma nucleară să fie în mâinile unor oameni atât de volatili, dificili și imprevizibili”, a explicat Trump.

Trump a declarat luni că, după eșecul primei runde de negocieri dintre SUA și Iran, Marina americană va bloca strâmtoarea „cu efect imediat”, toate navele care intră și ies din porturile iraniene fiind oprite. Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a reacționat la blocadă numind-o „maximalism” și acuzând SUA că „și-a schimbat obiectivele” în timpul negocierilor de la Islamabad de săptămâna trecută. „Zero lecții învățate”, a spus el în declarația sa de pe rețelele de socializare.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat duminică că va începe implementarea unei blocade maritime complete în Strâmtoarea Ormuz începând de luni, la ora 10:00 ET (17:00 în România), în conformitate cu decizia președintelui american Donald Trump.

„Blocada va fi aplicată imparțial împotriva navelor tuturor națiunilor care intră sau ies din porturile și zonele de coastă iraniene, inclusiv toate porturile iraniene din Golful Persic și Golful Oman”, a anunțat CENTCOM, adăugând că navele care se deplasează din și către porturi non-iraniene nu vor fi oprite.

Anunțul menționa, de asemenea, că o notificare către marinari va fi transmisă înainte de începerea efectivă a blocadei, navele fiind îndemnate să contacteze forțele americane folosind „canalul 16 de la pod la pod atunci când operează în apropierea Golfului Oman și a Strâmtorii Ormuz”.