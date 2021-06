„Există o mulțime de întrebări la care trebuie să răspundă dr. Fauci . Finanțarea Wuhan de către SUA a fost începută prost din partea Administrației Obama în 2014, dar s-a încheiat sub Administrația Trump. Când am auzit despre asta, am spus „nicio cale”. Ce știa dr. Fauci despre cercetarea „câștigului funcției”? ”, a spus Trump într-o declarație care a fost trimisă prin e-mail joi.

„După ce am văzut e-mailurile, ţara noastră este norocoasă că nu am făcut ceea ce dr. Fauci a vrut să fac. De exemplu, am închis frontierele noastre către China foarte devreme, deși el nu dorea ca acestea să fie închise. Democrații și mass-media falsă chiar m-au numit „xenofob”. În cele din urmă, am văzut că aceasta a fost o decizie de salvare a vieții și, la fel, prin închiderea frontierelor noastre către Europa, în special către anumite țări puternic infectate”, a spus Trump.

„Mai târziu mi s-a acordat credit, chiar de„ Tony ”, pentru salvarea a sute de mii de vieți. De asemenea, Dr. Fauci nu a pus accent pe viteza de producție a vaccinului, deoarece a crezut că va dura 3, 4 sau poate chiar 5 ani pentru a-l crea. Am făcut-o în mai puțin de 9 luni cu Operațiunea Warp Speed ​​”, a spus fostul președinte.

„Retrospectiv, vaccinul salvează lumea. Apoi, am plasat cel mai mare pariu din istorie. Am comandat vaccinuri în valoare de miliarde de dolari înainte să știm că funcționează. Dacă nu s-ar fi făcut asta, minunatele noastre vaccinuri nu ar fi fost administrate decât în ​​octombrie anul curent. Nimeni nu ar fi avut vaccinul care a salvat acum lumea și milioane de vieți! ”, A spus Trump.