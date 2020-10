Trump a declarat că fostul vicepreședinte Joe Biden a mințit într-un mod sfidător referitor la implicarea sa reală în afacerile fiului său în Ucraina., iar noile dovezi făcute publice de presa americană sunt „o armă fumegândă” din moment ce democratul le-a negat în trecut.

„Tocmai am aflat prin intermediul unor documente explozive publicate de un cotidian de calitate, The New York Post, că Joe Biden a mințit într-un mod sfidător cu privire la implicarea sa în afacerile corupte ale fiului său. Și asta înseamnă o armă fumegândă”, a declarat Donald Trump în timpul unui discurs susținut la Des Moines International Airport.

O serie de emailuri obținute de postul Fox News ar demonstra faptul că un oficial al firmei ucrainene de gaze naturale Burisma i-a mulțumit lui Hunter Biden pentru o invitație de a se întâlni cu tatăl său în 2015. Potrivit unui alt email din 2014, consilierul Vadym Pozharskyi îi cere insistent ajutorul lui Hunter pentru a opri ceea ce considerăm a fi „acțiuni motivate politic”.

În timpul turneului său electoral, Trump l-a somat pe Biden să facă publice toate emailurile, întâlnirile, convorbirile telefonice, transcripturile și înregistrările legate de implicarea sa în afacerile familiei sale și jongleriile de influență ale acesteia în jurul lumii, inclusiv China și Rusia”.

În replică, echipa de campanie a lui Biden a oferit replică miercuri, negând orice acțiune suspectă și precizând că agenda fostului vicepreședinte al administrației Obama nu arată dovezi că a participat la pretinsa întâlnire. Potrivit datelor din agenda oficială de la acel moment, nu a existat întâlnirea incriminată.

Doar linia oficială

Andrew Bates, purtătorul de cuvânt al democratului în campania sa electorală, a precizat că, potrivit tuturor investigațiilor oficiale, Joe Biden a urmat doar politica oficială a Statelor Unite în Ucraina și nu s-a angajat în vreun fel în acțiuni suspecte. „Oficialii administrației Trump au atestat aceste fapte (n.red. – de urmare a liniei oficiale a politicii americane) sub jurământ”, a atras atenția Bates.

Purtătorul de cuvânt al lui Biden a mai precizat că The New York Post nu i-a cerut niciodată lui Biden să clarifice elementele probatoare ale anchetei publicate în paginile sale.

Evenimentul electoral de miercuri al lui Trump a programat mitinguri în Florida și Pennsylvania, la doar două săptămâni de la confirmarea infecției cu coronavirus a președintelui. La rândul său, Joe Biden a fost amfitrionul unei campanii de donații în Wilmington, Delaware.

Sursa: Fox News