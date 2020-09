Joe Biden a respins în cadrul dezbaterii de marți noaptea acuzațiile la adresa activității fiului său în Ucraina și colaborarea acestuia cu compania energetică Burisma.

Candidatul Democrat în alegerile prezidențiale americane a declarat că este „total falsă” dezvăluirea potrivit căreia Hunter Biden ar fi primit 3,5 milioane de dolari prin transfer bancar de la o afaceristă rusă, soția fostului primar al Moscovei.

Dezvăluirea, care apare într-un raport al Senatului SUA din 22 septembrie, nu a fost contestată până acum nici de Joe Biden, nici de echipa sa de campanie, nici de Hunter Biden însuși.

Trump a adus în discuție afacerile „ucrainene” ale lui Hunter cu ocazia uneia dintre numeroasele contre verbale ale primei dezbateri prezidențiale cu Biden Sr., desfășurată noaptea trecută la Cleveland, Ohio.

„Din pură curiozitate, soția primarului Moscovei i-a dat fiului tău 3,5 milioane de dolari. Ce a făcut pentru a-i merita?”

„Nimic nu este adevărat”, s-a grăbit Biden să răspundă. „Total fals. Total fals. Nu este adevărat.”

„Nu a primit 3,5 milioane de dolari, Joe?”, a întrebat Trump, amintind și de sutele de mii de dolari pe care Hunter Biden i-a primit pentru postul său în cadrul consiliului de administrație al Burisma Holding.

„Fiul meu nu a făcut nimic rău la Burisma”, a spus Biden.

