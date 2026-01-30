Trump despre bărbatul ucis de polițiști: Agitator și posibil insurgent

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a comentat vineri moartea lui Alex Pretti, un asistent medical de 37 de ani ucis de doi polițiști în Minneapolis, calificându-l drept „agitator și posibil insurgent”, potrivit Le Figaro.

Declarațiile au fost făcute pe rețeaua socială Truth Social și au avut ca punct de plecare apariția unui videoclip filmat cu câteva zile înainte de incidentul mortal.

Afirmațiile vin într-un context tensionat, Minneapolis fiind unul dintre orașele americane marcate, în ultimele săptămâni, de proteste legate de acțiunile poliției de imigrare și de intervențiile agenților federali în spațiul public.

În mesajul publicat, Donald Trump a susținut că popularitatea lui Alex Pretti ar fi scăzut semnificativ după difuzarea imaginilor în care acesta apare într-o confruntare verbală cu un agent al poliției de imigrare (ICE).

„Agitator și, poate, insurgent, popularitatea lui Alex Pretti a scăzut drastic odată cu publicarea videoclipului în care este văzut țipând și scuipând în fața unui agent ICE foarte calm și stăpân pe sine”, a scris președintele.

Trump a descris comportamentul bărbatului din imagini ca fiind extrem de violent, afirmând că acesta ar fi lovit „cu picioarele, într-un mod frenetic”, un vehicul guvernamental. Potrivit președintelui, loviturile ar fi fost suficient de puternice încât „stopul spate s-a spart în bucăți”.

Într-o continuare a mesajului, șeful statului a adăugat: „A fost o adevărată demonstrație de violență și furie, vizibilă pentru toți, dezlănțuită și scăpată de sub control. Agentul ICE a rămas calm și impasibil, ceea ce nu este ușor în astfel de circumstanțe”.

Videoclipul la care face referire Donald Trump a fost difuzat inițial miercuri de un canal media online, înainte de a se răspândi rapid pe rețelele sociale. Imaginile sunt datate 13 ianuarie și îl arată pe Alex Pretti insultând agenți federali de imigrare pe o stradă din Minneapolis.

În secvențele respective, asistentul medical este surprins în timp ce scuipă pe unul dintre SUV-urile utilizate de agenți și lovește cu piciorul partea din spate a vehiculului. Ulterior, el lovește și un al doilea automobil, acțiune în urma căreia se sparge farul din spate dreapta al mașinii.

Conform relatării publicației franceze Le Figaro, agenții mascați intervin imediat pentru a-l aresta pe Pretti, care este imobilizat de cel puțin patru polițiști.

Incidentul are loc într-o perioadă în care Minneapolis este afectat de proteste împotriva raidurilor poliției de imigrare. În momentul arestării lui Alex Pretti, mai mulți activiști se aflau în zonă și reacționau vocal, strigând și fluierând.

Pentru a dispersa mulțimea și a facilita intervenția, poliția a utilizat gaze lacrimogene, potrivit informațiilor publicate de presa internațională. Autoritățile nu au oferit, până în prezent, detalii suplimentare despre circumstanțele exacte care au dus la moartea asistentului medical.

Declarațiile lui Donald Trump au generat reacții diverse în spațiul public american, în condițiile în care cazul rămâne unul sensibil, iar investigațiile sunt în desfășurare.