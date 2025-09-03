International Trump anunță distrugerea unei nave a cartelului „Tren de Aragua”







Donald Trump a anunțat marți că Statele Unite au lansat un atac în sudul Mării Caraibelor împotriva unei nave care transporta droguri și era operată de organizația criminală Tren de Aragua, originară din Venezuela. În urma operațiunii, 11 persoane au fost eliminate.

Anunțul a fost făcut de Donald Trump pe rețelele de socializare și în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă. Liderul american a spus că nava vizată transporta narcotice ilegal spre Statele Unite și a insistat că operațiunea a avut loc în apele internaționale.

„Vă rugăm să considerați acest lucru ca un avertisment pentru oricine se gândește să introducă droguri în Statele Unite”, a transmis Trump.

Președintele american a prezentat acțiunea drept un avertisment adresat traficanților de droguri și a subliniat că niciun militar american nu a fost rănit.

Secretarul de stat Marco Rubio a confirmat atacul, descriindu-l ca pe o acțiune împotriva unei „organizații narcoteroriste desemnate”. Rubio a distribuit și un videoclip în care se vede momentul în care ambarcațiunea este lovită. Potrivit acestuia, incidentul a avut loc cu puțin timp înainte ca el să plece într-un turneu diplomatic în Mexic și Ecuador, dedicat combaterii cartelurilor de droguri și întăririi securității regionale.

Rubio a descris operațiunea ca „un atac letal”, Washingtonul a anunțat de curând că va spori capacitatea flotei militare din largul Venezuelei, în încercarea de a limita influența cartelurilor latino-americane de droguri.

Statele Unite nu au indicat că ar avea în plan o intervenție terestră a miilor de soldați deja desfășurați în regiune. Cu toate acestea, administrația președintelui Nicolás Maduro a reacționat prin mobilizarea trupelor de-a lungul coastelor Venezuelei și la granița cu Columbia, îndemnând totodată cetățenii să se alăture unei miliții civile.

Maduro acuză SUA că inventează o poveste despre traficul de droguri pentru a-l îndepărta de la putere. El invocă un raport ONU care arată că doar 5% din cocaina columbiană trece prin Venezuela, în timp ce Bolivia și Columbia rămân principalii producători mondiali. Maduro amenință că va declara starea de război dacă Venezuela este atacată de forțele americane din Caraibe.