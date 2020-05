„Vom vedea unde este – vom vedea de unde vine. Există o mulțime de teorii”, a spus Trump adăugând „Chiar ne-ar putea spune China”.

Mai mult, preedintele american nu a pierdut ocazia de a-i ataca din nou pe șefii Organizația Mondială a Sănătății, spunând că acestora „ar trebui să le fie rușine de ei înșiși” pentru că virusul „nu ar fi trebuit să scape din China”

Întrebat de un reporter dacă a văzut „ceva care să îi ofere un grad ridicat de încredere” că virusul își are originea în laboratorul chinez, președintele a răspuns: „Da, am văzut”. Dar a refuzat să ofere amănunte. „Nu pot să vă spun asta, nu am voie să vă spun asta”, a răspuns Trump.

Observațiile președintelui au venit după ce Oficiul directorului informațiilor naționale a anunțat că noul coronavirus nu a fost conceput de om sau modificat genetic”

„[Comunitatea informațiilor] va continua să examineze riguros informațiile și informațiile emergente pentru a determina dacă focarul a început prin contactul cu animale infectate sau dacă a fost rezultatul unui accident la un laborator din Wuhan”.

O analiză realizată recent pentru guvernul american susține că există dovezi circumstanțiale că Institutul de Virologie din Wuhan sau sucursala din Wuhan a Centrului Chinez pentru Controlul și Prevenirea Bolilor sunt „cele mai probabile” surse ale pandemiei.

În sprijinul acestei idei, documentul trece în revistă toate informațiilor care au apărut în presă și pe diverse canale publice cu privire la experimentele cu coronavirus făcute la Wuhan, dar și la măsurile de securitaate precare de la cele doup laboratoare.