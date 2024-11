International Trump a reușit să reunească întregul electorat Republican







Donald Trump va fi, așadar, al 47-lea președinte al Statelor Unite. În ciuda dosarelor legale, a ieșirilor verbale revoltătoare și de prost gust, miliardarul american a câștigat miercuri, 6 noiembrie, împotriva democratei Kamala Harris.

Stânga radicală, șocată de victoria lui Trump

Aceasta, intrată mai târziu în cursa pentru prezidenţiale, nu a putut inversa tendința. Rezultatele, nedefinitive, desenează deja portretul unei Americi împărțite între clasa muncitoare și „elite”, în special cele de la Hollywood.

Director de cercetare la Ipsos și autor al unei cărți recente „The United States on the brind of civil war?” („De ce americanii se urăsc între ei”, editura L'Aube), Mathieu Gallard revine asupra primelor lecții ale alegerilor prezidențiale.

Sociologul francez speră că diferența va fi mică

Reporter: Sunt surprinzătoare primele rezultate (277 alegători pentru Donald Trump, 224 pentru Kamala Harris) ale alegerilor prezidențiale americane?

Mathieu Gallard: Nu sunt atât de departe de ceea ce ne așteptam, chiar dacă mai lipsesc câteva milioane de buletine de vot pentru a fi numărate la nivel național.

În statele swing, care sunt toate în favoarea lui Donald Trump, diferența rămâne relativ îngustă, ca și în Wisconsin [49,7% pentru Trump, 48,8% pentru Harris]. Nu putem vorbi de un val mare pentru Donald Trump.

El va avea un avans foarte mic la votul popular (71.353.267 milioane de voturi față de 66.415.656 pentru Kamala Harris pe 6 noiembrie). Mai sunt milioane de buletine de vot de numărat pe Coasta de Vest, așa că decalajul se va micșora.

Trump a reușit să reunească toate segmentele electoratului Republican

Reporter: Pe ce electorat s-a bazat Donald Trump pentru a fi ales?

Mathieu Gallard: Donald Trump a reușit să reunească toate segmentele electoratului Republican. Pe de o parte, anti-sistem și anti-imigrație, alegători care sunt în spatele lui aproape fanatic.

Dar și creștini evanghelici, care nu sunt neapărat cei mai hotărâți susținători ai săi, viața lui privată nefiind chiar ceea ce și-ar dori.

Dar l-au votat pentru că, în primul său mandat, a numit judecători conservatori la Curtea Supremă, ceea ce a făcut posibilă inversarea protecției dreptului la avort la nivel federal. Este un vot rațional.

Același lucru pentru electoratul republican moderat, care este mai ales motivat de probleme economice. Nu-l plac pe Trump și nici excesele lui.

Dar din nou, alegătorii au considerat că el a implementat reduceri de taxe în timpul primului său mandat pentru clasele de mijloc superioare, gospodăriile bogate și întreprinderile și că între ei contractul a funcționat bine.

Minciunile despre rasism nu au prins

Reporter: Dar voturile minoritare?

Mathieu Gallard: Există o evoluție omogenă în diferitele categorii de populație, ceea ce tinde să arate că explicația votului este structurală. În zonele rurale unde a obținut deja scoruri foarte bune în 2016 și apoi în 2020 el a făcut progrese suplimentare.

A făcut „plinul” în comitate rurale destul de conservatoare, foarte albe, în care a obținut punctaje în jur de 80% și 85%. În general, orașele sunt democrate și rămân adesea la fel de democratice ca în 2020. Progrese și în rândul minorităților, în principal latino-americane.

Vedem la ieșirea din urne că bărbații latino au votat mai mult pentru Donald Trump, ceea ce este destul de neașteptat. Pe de altă parte, afro-americanii rămân în mare parte democrați, cu 86% care au votat pentru Kamala Harris.

Ce s-a întâmplat cu cei indeciși

Reporter: În ultimele săptămâni a existat o glumă rasistă pe insula Puerto Rico, în timpul unui miting al lui Donald Trump, unde un comediant i-a insultat pe alegătorii lui Biden numindu-i „gunoi”. Au jucat aceste evenimente un rol în alegerea lor pentru americanii care erau încă indeciși?

Mathieu Gallard: Greu de spus. În exit-poll-uri, alegătorii care și-au făcut alegerea în faza de acasă au avut tendința de a-l favoriza pe Donald Trump, care ar tinde să spună că ultimele evenimente ale campaniei l-au favorizat.

Consensul a fost ca el să ducă campania la un sfârșit foarte radical și să sperie puțin electoratul indecis.

(Interviu realizat de Clément Machecourt, Le Point; Traducerea: Rodezia Costea, RADOR RADIO ROMÂNIA)