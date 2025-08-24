Sport Triplu campion mondial pentru Republica Moldova. Serghei Tarnovschi triumfă la Mondialele de canoe sprint







Republica Moldova. Sportivul moldovean de origine ucraineană, Serghei Tarnovschi, a obținut pentru a treia oară titlul de campion mondial la canoe sprint. El a demonstrat un nivel remarcabil de concentrare și perseverență la competiția desfășurată pe lacul Idroscalo din Milano, Italia. Prin determinare și execuție perfectă, acesta și-a consolidat statutul de campion de excepție.

Medalii de aur și bronz la Mondialele de la Milano

La Campionatele Mondiale de la Milano, Serghei Tarnovschi a obținut medalia de aur pe distanța de 5.000 de metri, parcursă în 23 de minute, 41 de secunde și 31 sutimi. El l-a depășit pe spaniolul Jaime Duro cu două secunde și 36 de sutimi. În timp ce pe locul trei s-a clasat polonezul Wiktor Glazunow. În aceeași competiție, sportivul moldovean a cucerit și medalia de bronz pe distanța de 500 de metri. Astfel, a demonstrat versatilitate și consistență, consolidându-și reputația de sportiv complet. De asemenea, a adăugat o nouă performanță remarcabilă palmaresului său deja impresionant.

Victoria lui Serghei Tarnovschi nu a trecut neobservată. Mai multe personalități l-au felicitat pentru performanța remarcabilă obținută la Milano. Printre aceștia se numără și președintele Partidului Unității Naționale și fost campion la box, Octavian Țîcu. Acesta l-a felicitat pe sportiv pe pagina sa de Facebook.

„Canoistul Serghei Tarnovschi, de origine ucrainean, a făcut cel mai frumos cadou Republicii Moldova de Ziua Independenței Ucrainei. A devenit astăzi pentru a treia oară campion mondial pe distanța de 5.000 de metri. Felicitări lui și antrenorului său, Nicolae Juravschi, pentru aceste performanțe incredibile, care confirmă un palmares unic pentru sportul moldovenesc și pentru întreaga țară”, a scris Octavian Țîcu în mesajul său de felicitare.

Serghei Tarnovschi reprezintă Republica Moldova din 2014 și și-a început parcursul de succes cu o performanță remarcabilă. Pe data de 25 august 2014, el cucerea prima medalie de aur pentru Republica Moldova la Jocurile Olimpice de Tineret de la Nanjing, China. Acest lucru demonstra încă de la început talentul său excepțional. De atunci, palmaresul său sportiv a continuat să se extindă. Acesta include aurul la Campionatele Mondiale din 2022 și medalii de bronz la edițiile din 2015 și 2023. Titlurile europene ale lui Serghei Tarnovschi mai cuprind titlul de campion în 2024 și trei medalii de vice-campion european în 2016, 2021 și 2022. La Jocurile Europene de la Cracovia 2023, sportivul a cucerit medalia de bronz. Acest lucru îi consolidează astfel statutul de sportiv de elită recunoscut pe plan mondial.