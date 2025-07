Social Tripleți la Maternitatea Bega. Vlad, Victor și Valeriu mai au trei frați acasă







Vlad, Victor și Valeriu sunt tripleții care au venit azi-noapte pe lume în interval de trei minute. Între 01:53 și 01:56. La 33 de săptămâni. Pe lângă cei trei copilași, în ultimele 24 de ore, la Maternitatea Bega au mai venit pe lume încă 13 copii.Mama tripleților are 30 de ani. Și mai are trei copii acasă. Și-a dorit o fetiți. Are parte însă de încă trei băieți.

Mama tripleților din Timișoara mai are acasă trei băieți

"Trei băieței curajoși, dăruiți unei mame care, la doar 30 de ani, trăiește acum una dintre cele mai rare și intense experiențe ale vieții: nașterea de tripleți", a transmis Spitalul Clinic Județean de Urgență Pius Brânzeu Timișoara.

O femeie în vârstă de 30 de ani a adus pe lume trei băieți, care se vor numi Vlad, Victor și Valeriu. Doi dintre ei au avut la naștere 1.900 de grame, în vreme ce al treilea a cântărit 1.610 grame. Toți trei au primit scoruri APGAR bune și sunt în supraveghere medicală atentă. Cu o evoluție favorabilă.Copilașii au venit pe lume între orele 01:53 și 01:56 la 33 de săptămâni de sarcină.Mama mai are acasă alți trei băieți, însă dorea și o fetiță. S-a ales cu încă trei băieți.

Poveste despre o naștere rară și despre puterea unei femei

Nașterea s-a realizat prin cezariană. Echipa medicală care a adus pe lume tripleții este alcătuită din: dr. Mădălina Timircan, medic primar obstetrică-ginecologie; dr. Denis Gruber, medic rezident; Antonela Jurma, asistent medical; dr. Dana Ocica, medic ATI și dr. Mirabela Dima, medic neonatologDe asemenea, alături de mămică și tripleți se află echipa din secția de neonatologie. Medicii spun că a fost încă o gardă plină de emoții pentru întreaga echipă de la Maternitatea Bega.

„În fotografiile surprinse imediat după naștere, se vede tot: emoția, epuizarea, curajul și, mai presus de toate, o mamă alături de miracolulul multiplicat de trei ori. Această poveste nu este doar despre o naștere rară. Este despre puterea unei femei. Despre frumusețea necondiționată a maternității. Și despre miracolul care se naște atunci când o inimă este capabilă să iubească la nesfârșit. O gardă plină de emoții, speranță și începuturi noi!”, au transmis, sâmbătă, reprezentanții Spitalului Județean din Timișoara.