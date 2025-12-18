Monden

Trinitas Film, prima platformă de streaming creștin-ortodoxă din lume, a fost lansată oficial la Palatul Patriarhiei

Trinitas Film, prima platformă de streaming creștin-ortodoxă din lume, a fost lansată oficial la Palatul Patriarhiei
Prima platformă de streaming cu conținut creștin-ortodox din lume, Trinitas Film, a fost lansată oficial joi, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei. Proiectul aparține Televiziunii Patriarhiei Române și marchează o premieră la nivel internațional în zona platformelor digitale dedicate exclusiv conținutului ortodox, religios, cultural și educațional.

Potrivit informațiilor publicate de basilica.ro, Trinitas Film devine platforma oficială de streaming a Trinitas TV și oferă acces publicului larg la o arhivă extinsă de producții audiovizuale realizate în ultimii ani sub egida Patriarhiei Române.

Platforma Trinitas Film este disponibilă online și pe dispozitive mobile

Noua platformă este accesibilă la adresa www.trinitas.film și poate fi utilizată atât prin intermediul browserelor web, cât și prin aplicații dedicate pentru dispozitive mobile cu sisteme de operare Android și iOS. Reprezentanții proiectului au anunțat că, într-o etapă următoare, Trinitas Film va fi disponibilă și pe televizoare inteligente, pentru a facilita accesul utilizatorilor care preferă vizionarea conținutului pe ecrane mari.

Lansarea oficială a platformei a avut loc într-un cadru instituțional, la Palatul Patriarhiei, subliniind statutul Trinitas Film de proiect oficial al Bisericii Ortodoxe Române, integrat în rețeaua media a Patriarhiei.

O nouă metodă de înșelătorie online. Escrocii au trecut la intimidare și îi amenință pe utilizatori cu închisoarea
A murit profesorul Mircea Coșea, după o grea suferință

Două secțiuni principale definesc structura platformei

Din punct de vedere al organizării, Trinitas Film este structurată în două mari secțiuni. Prima este Trinitas Film, dedicată filmelor documentare și producțiilor tematice, iar cea de-a doua este Trinitas Live, care permite vizionarea în direct a programelor difuzate de Trinitas TV.

Această structură oferă utilizatorilor atât acces la conținut la cerere, cât și posibilitatea de a urmări transmisiuni live, într-un format similar platformelor de streaming consacrate, adaptat însă specificului religios și cultural al conținutului oferit.

Televizor modern

Televizor modern. Sursa foto: Pixabay

Catalogul Trinitas Film este organizat pe teme religioase și culturale

Conținutul disponibil pe Trinitas Film este structurat în categorii tematice bine definite, care acoperă o arie largă de subiecte legate de viața spirituală, istoria Bisericii Ortodoxe Române și patrimoniul cultural național.

Printre categoriile disponibile se numără mănăstiri și schituri, istoria Patriarhiei Române, sfinții centenarului, Țara Sfântă, sfinții Ortodoxiei, Ortodoxia și societatea, duhovnici și mărturisitori, precum și o secțiune dedicată Catedralei Naționale. Platforma include, de asemenea, conținut axat pe patrimoniul cultural românesc și pe personalități marcante ale istoriei și culturii naționale.

Această organizare tematică permite utilizatorilor să navigheze ușor prin conținut și să identifice rapid producțiile de interes.

Funcționalități moderne, adaptate consumului digital actual

Trinitas Film a fost dezvoltată cu funcționalități moderne, specifice platformelor de streaming contemporane. Utilizatorii pot relua automat vizionarea de unde au rămas, pot salva filmele favorite și pot primi recomandări personalizate, în funcție de preferințele de vizionare.

O funcționalitate distinctă este posibilitatea de a asculta conținutul cu ecranul închis, opțiune utilă în special pentru transmisiunea Trinitas Live sau pentru materialele care pot fi urmărite în format audio, fără a necesita atenție vizuală permanentă.

Aceste opțiuni sunt menite să facă platforma accesibilă și atractivă pentru un public larg, inclusiv pentru utilizatorii obișnuiți cu servicii internaționale de streaming.

Model mixt de acces la conținutul Trinitas Film

Accesul la materialele disponibile pe Trinitas Film se realizează printr-un model mixt. Peste jumătate dintre producțiile din catalog pot fi urmărite gratuit, cu condiția creării unui cont pe platformă. Restul conținutului este disponibil pe bază de abonament, la un cost de 2 euro pe lună.

Reprezentanții platformei subliniază că acest model permite atât accesul liber la o parte semnificativă a arhivei, cât și susținerea financiară a producției și digitalizării de noi materiale audiovizuale.

Arhiva Televiziunii Patriarhiei depășește 150 de filme HD

Potrivit basilica.ro, arhiva Televiziunii Patriarhiei Române cuprinde în prezent peste 150 de filme realizate în format high definition (HD). Aceste producții sunt descrise drept „un tezaur vizual și cultural prețios”, care a fost adus acum într-un spațiu digital organizat, ușor accesibil și structurat tematic.

Prin lansarea Trinitas Film, această arhivă devine mult mai vizibilă și mai ușor de consultat, atât pentru publicul din România, cât și pentru românii din diaspora sau pentru cei interesați de spiritualitatea ortodoxă la nivel internațional.

