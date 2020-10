„Trei puncte în fața unei formații modeste”

„Acest 4-0 a fost total diferit față de ce am arătat în play-off. Totuși, România e mult mai slabă ca Serbia. Ødegaard și Haaland sunt cei mai buni jucători ai noștri. Cu adversari ca România, ei par cei mai buni din lume”, ne-a ironizat cotidianul Dabladet, continuând: „Nu te revanșezi după 1-2 cu Serbia cu un 4-0 împotriva României. E imposibil.

Trei puncte în Liga Națiunilor contra unei formații mediocre pot fi folosite doar ca luminița din tunel. Nu suntem în finala barajului. Calificarea la Euro ne-ar fi făcut să uităm toate slăbiciunile, toate problemele, dar nu suntem acolo, nu suntem suficient de buni. A fost amuzant să-i vedem pe băieți cu România, și 4-0 a fost prea puțin. Adevărul e că mai avem un drum lung de făcut”.

Lars Lagerback: „România nu se compară cu Serbia”

Lars Lagerbäck le-a cerut norvegienilor să rămână „cu picioarele pe pământ. Cu tot respectul, România nu se compară cu Serbia”. Iar jucătorii nu se pot bucura de victoria clară cu noi. „Mă simt de parcă suntem blestemați. E frustrant, sunt furios chiar, că am evoluat astfel cu românii și nu cu sârbii. Cel puțin, ne-am eliberat acum, deși puteam învinge cu 7-0”, a declarat Sørloth.

Ødegaard nu poate scăpa de „tristețea absenței de la Euro”, în timp ce Strandberg a vorbit despre „eșecul cu Serbia care ne-a lovit în inimă. Știu că le-am năruit visele fanilor, dar, credeți-mă, nimeni nu e mai afectat decât noi că nu vom juca la turneul final! E greu de acceptat”.

„Triple” cu noi și ungurii. Vecinii, victime!

Aftenposten, un alt jurnal ce apare la Oslo, a apelat la statistică dezvăluindu-le cititorilor săi că numai 16 nordici au reușit un hat-trick la națională după Al Doilea Război Mondial. Ultimul, Haaland cu noi. În ultimii 30 de ani, victimele au fost aproape în totalitate echipe mici: Bermude, San Marino, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Malta, încă o dată San Marino. Doar Australia pare la un nivel mai sus. Și Ungaria, în 1996. Noi și maghiarii. Vecinii.

Am jucat «party football» împotriva românilor, am înscris zece goluri în ultimele trei meciuri, dar numai unul atunci când trebuia. Și acum am ratat șansa unui turneu final, scrie – VG, un cotidian norvegian

Și-au scris gândurile și au vorbit după ratarea calificării

O idee care le-ar putea fi de ajutor și „tricolorilor”. Ce au făcut norvegienii după eliminarea din play-off-ul pentru Euro? Selecționerul i-a împărțit în cinci grupuri, jucătorii scriind ce îi frământă și discutând apoi unii cu alții despre dezamăgirea trăită în baraj. „Nu facem acest lucru deseori, dar acum era nevoie. Au rămas împreună și au meditat la ce s-a întâmplat”, a spus selecționerul Lagerbäck.

„Au vorbit și despre atitudinea pe care trebuie să o aibă, și despre fotbal efectiv, despre jocul defensiv și ofensiv. I-a ajutat să treacă peste un moment dificil”. Stoperul Strandberg a completat: „Se adunase multă frustrare după meciul cu Serbia. Am văzut acum, în fața României, ce ar fi trebuit să facem și în baraj”, scrie gsp.ro.