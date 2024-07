Tricolorii i-au cucerit pe britanici. Niciodată nu au fost lăudați așa

Naționala României, eliminată de la Euro 2024, a părăsit miercuri hotelul Melchior Park. La plecarea de la locul care le-a fost "acasă" pe durata competiției, tricolorii au făcut un alt gest ce a impresionat pe toată lumea.

În momentul plecării, tricolorii au fost aplaudați de personalul hotelului. În semn de recunoștință pentru grija oferită pe parcursul șederii lor, întreaga echipă română a răspuns cu aplauze prelungite, înainte de a urca în autocar. Această scenă a captat atenția presei britanice, publicația Daily Mail, scriind cu admirație despre gestul românilor.

"România a demonstrat din nou clasă, răspunzând cu un mare rând de aplauze pentru angajații hotelului. La final, Edward Iordănescu a strâns mâna fiecărui membru al staff-ului", au relatat jurnaliștii englezi de la Daily Mail.

Pe lângă gestul de la hotel, după meciul România - Olanda, imagini cu vestiarul naționalei de pe Allianz Arena, lăsat impecabil, au circulat pe rețelele sociale. Reacțiile au fost numeroase, inclusiv pe contul oficial EURO 2024 apărând un mesaj de apreciere pentru tricolorii noștri.

Philipp Lahm, campion mondial cu Germania în 2014 și director la EURO 2024, a comentat și el în termeni laudativi gestul echipei române.

"Respect. Mulțumim că ați fost oaspeții noștri!".

"EURO 2024 a fost pentru fiecare dintre noi una dintre cele mai importante experiențe fotbalistice trăite până acum și ne bucurăm că scena pe care s-a desfășurat a fost cea germană. Fiecare meci, fiecare emoție, fiecare trăire ne-a adus împreună și ne-a făcut să simțim magia fotbalului.

Plecăm din Germania cu gândul că am dat totul pentru România și suntem recunoscători pentru tot ce am trăit în săptămânile petrecute aici. A fost o onoare să facem parte din marea familie a fotbalului european.

Echipa Națională de Fotbal a României", a fost mesajul transmis de tricolori.

Romania's player and staff gave their hotel hosts in Wurzburg a big round of applause before leaving for the airport earlier today. Manager Iordanescu shook all the employees' hands. 🎦 gsp pic.twitter.com/yxvtsTcuE1

— Emanuel Roşu (@Emishor) July 3, 2024