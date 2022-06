Tribunalul Dolj suspendă executarea pedepsei de 3 ani a patronului clubului de fotbal Universitatea Craiova, Adrian Mititelu

Tribunalul Dolj a admis în principiu luni, 20 iunie 2022, cererea de revizuire formulată de patronul clubului de fotbal Universitatea Craiova, Adrian Mititelu, soluţia fiind pronunțată în temeiul Deciziei CCR 358/2022 privind prescripția specială.

Foarte important este că deşi a dat termen în septembrie 2022 pentru discutarea pe fond a cererii de revizuire, instanța a dispus suspendarea executării pedepsei de 3 ani cu închisoare la care Adrian Mititelu fusese condamnat în 2020 pentru evaziune fiscală.

Decizia definitivă privind suspendarea executării pedepsei urmează sa fie pronunțată de Curtea de Apel Craiova.

Minuta încheierii Tribunalului Dolj de luni, 20 iunie 2022 (dosar 3845/63/2022):

Soluţia pe scurt: “In baza art. 459 alin 4 Cpp raportat la art. 453 lit f Cpp: Admite in principiu cererea de revizuire formulata de revizuentul Mititelu Adrian Marin privind sentinta penala nr. 82/13.02.2019 a Tribunalului Dolj, definitiva prin Decizia penala nr. 1364/05.11.2020 a Curtii de Apel Craiova, pronuntata in dosarul nr. 5997/63/2016. In baza art. 460 alin 1 Cpp, dispune suspendarea executarii sentintei penale nr. 82/13.02.2019 a Tribunalului Dolj, definitiva prin Decizia penala nr. 1364/05.11.2020 a Curtii de Apel Craiova, pronuntata in dosarul nr. 5997/63/2016, fiind emis MEPI nr. 97/2019 din 05.11.2020. Definitiva cu privire la admiterea in principiu. Cu contestatie in 48 ore de la comunicare pentru cei lipsa si de la pronuntare pentru cei prezenti, privind suspendarea executarii sentintei. Stabileste termen pe fond la 26.09.2022, ora 11.30, pentru cand se citeaza partile. Pronuntata in camera de consiliu, azi, 20.06.2022, ora 15.15. Document: Incheiere de sedinta 20.06.2022”.

Fapte prescrie la momentul condamnării

Avocatul Adrian Toni Neacsu, a explicat că hotărârea Tribunalului Dolj este una corectă, atât timp cât asupra hotărârii de condamnare a patronului de la Universitatea Craiova planau suspiciuni de nelegalitate, fiind pronunțată pentru fapte prescrise la momentul condamnării. Iar în aceste condiții, orice zi în plus de detenție pentru Mititelu este nelegală.

“Cel puțin în situația domnului Mititelu se impune în primul rând în momentul de faţă suspendarea executării pentru că execută o pedeapsă în legatură cu care Curtea Constituțională a decis că există probleme legate de prescripție. Din punctul nostru de vedere hotărârea de condamnare a lui Mititelu are o prezumție de nelegalitate ceea ce înseamnă că detenția nu ar trebui să mai continue. Orice prelungire, fie cu o zi a stării de detenție, din punctul meu de vedere este nelegală si trebuie sa înceteze de urgență, relatează luju.ro.