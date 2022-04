EXCLUSIV. Adrian Mititelu, patron de fotbal, a încercat să-și repare onoarea. Ce dezvăluiri a făcut instanței. Cronică Judiciară

Era vorba despre dosarul 37279/3/2014 privind recursul în casație depus de Adrian Mititelu, patronul echipei de fotbal Universitatea Craiova împotriva deciziei penale numărul 1684 din 17 decembrie 2021 a Curții de Apel Craiova Secția Penală.

Este decizia prin care judecătorii de la Craiova au închis procesul penal pe motiv că faptele s-au prescris. Adrian Mititelu a fost trimis în judecată de DIICOT Structura Centrală pentru fapte comise în perioada 2003-2006 și a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare pentru evaziune fiscală în formă continuată și la plata sumei de 18,34 milioane lei, de către Tribunalul Dolj.

Un traseu complicat

La apel, magistrații Curții de Apel Craiova au decis renunțarea la proces pe motiv că faptele s-au prescris.

Aflat deja în închisoare pentru o condamnare de 3 ani, pentru transferul fotbalistului Mihai Costea la FCSB, Adrian Mititelu nu s-a mulțumit cu decizia judecătorilor de la Craiova care au închis dosarul pentru prescrierea faptelor și le-a cerut avocaților să depună acțiune de recurs în casație și să solicite închiderea dosarului prin achitare.

Pe 24 martie, acțiunea a fost acceptată în principiu și a primit termen de judecată data de 7 aprilie.

Ședința de judecată ar fi fost una plictisitoare, fără istoric

Avocații lui Mititelu, dar și cei ai celorlalți 8 inculpați, au cerut să fie acceptat recursul în casație introdus de patronul Universității Craiova. Ai fi zis că au primit ani grei de condamnare, nu că s-a închis dosarul pentru prescrierea faptelor.

Procuroare de ședință a turuit la rândul ei, plat și tern, citind de pe o coală de hârtie. Fără intonație, fără punct și virgulă. Unul dintre magistrații din complet a pus capul în mâini. În sală, avocații, inculpații, dar și cei câțiva jurnaliști veniți să afle verdictul în dosarul Gala Bute, moțăiau sau se jucau pe telefon.

La un moment dat, unul dintre avocați a vrut să îi dea replica procuroarei, însă șefa completului de judecată i-a interzis pe motiv că a spus ce avea de spus. Apoi procuroarea de ședință și-a încheiat pledoaria, la fel de sec cum a început. A cerut respingerea acțiunii inculpatului.

Mititelu povestește de unde i se trage

Toată lumea se pregătea de plecare, unii dintre avocați începuseră chiar să-și strângă robele. Când, deodată, președinta completului lansează întrebarea: “Domnule Mititelu, dumneavoastră aveți ceva de spus?”

“Doamna Președinte, vreau să vă spun că totul este un abuz. În toată activitatea mea nu am avut probleme penale până nu am intrat în conflict cu Federația Română de Fotbal”, a răsunat vocea inconfundabilă a inculpatului. Vorbea “din televizor” și toată sala era cu ochii pe el.

Aflat în penitenciarul Craiova unde ispășește o pedeapsă de 3 ani, Mititelul nu a venit în sala de judecată din București, ci a ales să intre “on-line” cu completul de judecată de la ÎCCJ.

Un avocat încearcă să fugă

“Doamna Președinte, până să am conflictul cu FRF, am avut neîncepere de la DNA și DIICOT, de la una neîncepere și de la una începere”, a continuat Mititelu. Apoi le-a atras atenția judecătorilor cu privire la foștii lui angajați care acum sunt și ei magistrați: “Eu am avut departament juridic și contracte. Oameni serioși care acum sunt colegii dumneavoastră. Șeful departamentului, Dijmărescu, acum este la, acolo, lucrează la CSM. Celălalt este judecător la Curtea de Apel Craiova și altul e președintele Judecătoriei Balș. Cum să fac eu așa ceva, evaziune fiscală?!”

Deodată a răsunat vocea judecătoarei Rodica P., președinta completului de judecată. “Domnule avocat, rămâneți în sală! Treceți la loc, vă rog să rămâneți în sală!”.

Unul dintre cei doi apărători ai lui Mititelu tocmai încercase să se furișeze afară din sala de judecată, grăbit, probabil, să ajungă și la un alt dosar. A rămas în sală, nu a avut încotro.

Umbra Alinei Bica în dosarul lui Mititelu

Adrian Mititelu și-a continuat discursul disperat. “Nu în ultimul rând, vreau să vă spun că procurorii care mi-au făcut dosarul, Bica Alina, nu mai e în DIICOT și cunoașteți cum făceau dosare și cum făceau servicii la unii”, și-a încheiat Mititelu declarația.

În sfârșit, toată lumea s-a ridicat în picioare, gata să rupă ușa. Președinta completului a închis ședința anunțând că și-a notat toate susținerile și declarațiile și rămâne în pronunțare.

Ziariștii au ieșit din sală în așteptarea instanței care avea să dea sentința în dosarul Gala Bute. Avocații au ieșit și ei grăbiți, alergând spre alte procese.

Undeva după prânz a apărut și sentința în dosarul oltenilor. Argumentele avocaților și discursul lui Adrian Mititelu nu au reușit să convingă completul de 3 judecători. Instanța a respins recursul în casație introdus de inculpații din dosar.

Chiar și așa ei nu vor face închisoare, deoarece faptele s-au prescris. Doar onoarea le-a rămas “nereperată”.