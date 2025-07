Social Trei kilometri de apă, transformați în cea mai delicată promenadă florală din vestul țării







Lorand Boros deține singurul nufăr Victoria Amazonica din Bihor. Bihoreanul s-a întors din Spania și a creat la Finiș, lângă Beiuș, un adevărat paradis al nuferilor. Lorand Boros extinde acum proiectul său la Beiuș, oraș cunoscut pentru apele sale geotermale. Va transforma pârâul care străbate centrul Beiușului, trei kilometri de apă, în cea mai delicată promenadă florală din vestul țării. O promenadă a nuferilor. „Ne dorim să oferim beiușenilor un loc unde natura îți taie răsuflarea", spun Ramona și Lorand Boros.

Românul întors din Spania care cultivă nuferi în orașul geotermal

Proiectul prin care Beiușul va fi împânzit de nuferi este derulat de Primărie în colaborare cu familia lui Lorand Boroș. Nuferi pot fi deja admirați și au stânit curiozitatea localnicilor, care i-au văzut pe Valea Nimăieștilor, pârâul care străbate orașul. La final, apele Văii Nimăieștilor vor găzdui 15 specii de nuferi, absolut spectaculoase.“Dorim să le mulțumim acestor oameni (familia Boroș- nr.red.) implicați pentru frumusețea pe care o plantează. La propriu. În orașul nostru. Iar pe voi, beiușeni dragi, vă rugăm să păstrăm apele curate. Fără gunoaie. Fără nepăsare. Doar cu admirație și grijă pentru ce înflorește în jur. Beiușul e mai frumos când avem grijă de el. Împreună”, este mesajul municipalității din Beiuș. Nuferii vor ocupa un spațiu generos, între podul din centru și cel de la piața agroalimentară.

Inițial, când a pornit în acest demers de a cultiva nuferi, bihoreanul a fost să facă, agricultură și agroturism. Pornind de la un lac care se întinde pe 40 de ari, cultivat cu specii rare de nuferi, în Finiș.

Banii munciți în Spania, investiți în Țara Beiușului

Inițial, spune Ramona Boroș, soția lui Roland, scopul a fost să ajungă la pământurile lor care erau pe dealuri. Lacul e într-o o vale, între două dealuri. Apa din lac provine din precipitații, iar familia Boroș o recirculează. Modelul de agricultură care i-a inspirat a fost cel spaniol. Acolo a văzut Lorand Boro cum spaniolii fososec fiecare bucată de pământ.

După cinci ani în Spania, Lorand spune că și-a dorit ca la întoarcerea acasă să facă agricultură ecologică. "Noi suntem într-o zonă de deal, dealurile acestea au cam 20 de metri înălțime, iar terenul necesită irigații. Așa cum văzusem că se irigă și în Spania, pentru că totul e irigat acolo, prin canale, conducte. Dar noi aici nu avem apă nici pentru animale să bea. M-am gândit că barajul ar fi o soluție pentru noi. Am făcut un baraj fiindcă aici există o vale, care are apă numai două săptămâni și seacă. În acest fel, nu mai e pericol nici când vin viiturile acelea care fac prăpăd. În plus, noi nu putem concura cu cei de la șeș. Eu trebuie să împing apa pentru irigații la 20 de metri diferență de nivel. Cu banii cu care am venit din Spania, vreo 80.000 de euro, am început să construiesc o casă, să mut animalele pe deal. Ca să nu deranjez vecinii și în plus, să nu se infiltreze fecaloidele de la animale în pânza freatică. Noi lucrăm vreo 30 de ha de teren din ăsta. Ne întreținem. Și ca alternativă vrem să facem agroturism", spune bihoreanul.

Bihoreanul a replicat lacul cu nuferi din Băile Felix într-o variantă în care tronează regina nuferilor

Lorand Boroș era îndrăgostit de nuferii din stațiunea Băile Felix. A vrut ca starea de bine pe care i-o dădeau florile, simbol al stațiunii, să o aibă și acasă. Și a replicat lacul cu nuferi, la Finiș. Poate că într-o variantă mai frumoasă.

"Ne plăceau foarte mult nuferii când mergeam în Băile Felix, dar am vrut să avem ceva mai mult în lacul de acumulare din vale. Am început să mă documentez, am devenit pasionat de iazurile artificiale", explică Lorand Boroș. El deține printre nuferii săi și o specie de Victoria Amazonica. Pe care nu am găsit-o nicăieri în România, nicăieri în Europa. A găsit-o o firmă din Thailanda. Și totul a început de la o mână de semințe. Planta e destul de pretențioasă, a crescut mai multe plante în seră. Specia e un fel de regină a nuferilor.Victoria Amazonica înflorește noaptea, iar în primele faze e de un alb-spumă. Încet-încet, tinde spre roz, pentru a deveni de un roșu purpuriu. Frunzele au diametrul de peste un metru.