Sursa: Arhiva EVZ

Tratamentul minune împotriva COVID-19! Pastila care elimină rapid virusul infecțios

Compania japoneză Shionogi & Co Ltd anunță că a dezvoltat un tratament împotriva virusul COVID-19, capabil să elimine rapid efectele acestuia. Mai mult, producătorul are de gând să lanseze un studiu mondial cu privire la pastila minune, în colaborare cu guvernul SUA, urmând a fabrica până la 10 milioane de doze/an.