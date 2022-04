Cum se apără USR în scandalul comenzilor uriașe de vaccin anti-COVID: Ordinul a venit de la Cîțu

Scandalul pe comenzile uriașe de vaccin anticovid ia amploare. Toată lumea acuză pe toată lumea, pierderile vor fi mari și încă nu se știe ce se va întâmpla în următorii doi ani. Până acum, 2 milioane de doze de vaccin anticoronavirus au expirat, paguba fiind de 6 milioane de euro. Interesul pentru vaccinare a scăzut, iar în România trebuie să mai sosească 39 de milioane de doze în următorii doi ani.

Ministrul Sănătății de la data încherii contractelor era de la USR. Liderul interimar al partidului spune acum că ordinul a venit de la Florin Cîțu. „Era premierul unde CNCAV-ul cu vaccinuri era la el, ei transformaseră Ministerul Sănătăţii într-un notar care semna comenzile cu vaccinuri negociate de Cîţu. (..) Florin ne-a spus: Am eu, Ursula, suntem în alte legături, cumpărăm atâtea că am spus eu.

El şi-a asumat. Noi aveam un interval minim şi maxim, el a luat la maxim vaccinurile, pe acel interval, pe un poker, cum face cu toată cariera lui politică, aruncat aiurea, dar era premier. Miza pe o campanie de vaccinare foarte mare şi voia să îşi lege succesul de asta Ioana Mihăilă s-a chinuit foarte mult să vândă din ele pe mecanismul de vânzare, ca să nu pierdem banii, ceea ce ar trebui să facă şi ministrul Rafila“, a declarat Călălin Drulă la emisiunea Talk News de la Profit News TV.

Putem să o anchetăm pe Ursula

Florin Cîțu susține că numărul dozelor a fost decis la nivel european. „Putem să o anchetăm pe Ursula (von der Leyen – n.r.), să vedem ce a avut în cap când a făcut acest contract pentru toată Uniunea Europeană. Tot acest program la care a participat România a fost decis în Uniunea Europeană până în 2023. A fost decis la început. România a primit o cotă parte pe care am luat-o, dar până acum este o mică parte. Nu se știa – vine doza a doua, a 3 a, doza a 4-a. Guvernarea de azi, Ministerul Sănătății putea oricând – Ministrul Finanțelor putea să spună că nu vrea să facă plata”, a spus Florin Cîțu.

Nu există spațiu de stocare

Actualul ministru al Săntătății, Alexandru Rafila spune că nu există suficient spațiu de stocare pentru numărul mare de vaccinuri comendate și că nu se știe ce se va întâmpla cu dozele.

„Ce vom face cu vaccinul nu pot să vă răspund pentru că sunt cantități foarte mari care depășesc capactiatea de stocare în România. Noi la Ministerul Sănătății am făcut demersuri, am informat Guvernul, președinția României, ministerul de externe ca să vedem care este situația în alte țări. În cei doi ani, în 2022 și 2023 vor fi achiziționate 39 de milioane de doze de vaccin. Livrările din ianunarie și februarie, 6,5 milioane de doze de vaccin, am reușit să găsim interes și să îl vindem Germaniei și Ungariei”, a declarat ministrul Sănătății.