Transnistria, în frig şi în beznă. Două avarii în 24 de ore la centrala de la Cuciurgan

Republica Moldova. Mii de locuitori din stânga Nistrului au rămas în plină iarnă fără energie electrică din cauza unei noi avarii la Centrala Termoelectrică Moldovenească (MGRES) de la Cuciurgan în dimineaţa de 23 ianuarie.

Aceasta este a doua avarie după ce joi după-amiază a avut loc prima avarie.

Întreprinderea Tirasteploenergo, care furnizează energie termică și apă caldă în regiune, a anunțat că a fost nevoită să reducă substanţial temperatura agentului termic livrat.

De fiecare dată, echipele de intervenţie au avut nevoie de cel puţin două ore pentru repornirea blocului energetic.

Potrivit informațiilor preliminare, incidentul s-a produs la blocul energetic care asigura alimentarea cu energie electrică a unei părți semnificative a regiunii. Declanșarea proceselor tehnologice a dus la oprirea temporară a echipamentului și la întreruperea livrării de electricitate în mai multe orașe din stânga Nistrului.

„Din cauza unui accident la unul dintre blocurile energetice ale Centralei Termoelectrice, este posibilă o pană de curent pe termen scurt în unele zone ale republicii în perioada reparațiilor și repornirii unității electrice. Curentul electric va fi restabilit în decurs de 1-2 ore”, se arată într-un comunicat al Rețelelor de distribuție a energiei electrice din regiune, fără a se preciza numărul de localități afectate.

Aceasta este a doua avarie la acelaşi bloc energetic, produsă în mai puţin de 24 de ore.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a atras atenția asupra stării infrastructurii de la Centrala de la Cuciurgan, subliniind că aceasta este una veche, iar modernizările realizate de-a lungul anilor au vizat, în principal, lucrări de mentenanță.

„Nu trebuie să uităm că este o centrală destul de veche. Lucrările care s-au făcut de-a lungul timpului au fost lucrări de întreținere, fără investiții majore capitale în echipamente. În astfel de condiții, pot apărea asemenea situații”, a precizat ministrul Energiei.

Amintim că la problemele economice din stânga Nistrului, deja agravate de reducerea livrărilor de gaze naturale, se adaugă și defecțiunile apărute în rețeaua de electricitate. După atacurile rusești asupra sistemului energetic din regiunea Odesa, care au lăsat fără curent electric aproape jumătate de milion de oameni, avariile s-au extins și în regiunea transnistreană. În acest context, specialiștii avertizează că stânga Nistrului se apropie tot mai mult de un colaps economic

În prezent, în Transnistria este reintrodusă starea de urgență în economie din cauza întreruperilor în livrările de gaze naturale. Autoritățile locale intenționează să limiteze furnizarea gazelor către întreprinderile industriale, astfel încât acestea să fie suficiente pentru consumul populației. Regiunea se află deja de un an într-un regim de criză energetică și economisire severă.