Unul dintre cei mai iubiți artiști din România s-a schimbat radical în ultimele luni. Smiley s-a transformat fizic pentru că a decis să slăbească. Și a pierdut în greutate nu mai puțin de 10 kilograme. Cântărețul și prezentatorul TV s-a îndreptat mai mult către sport și a făcut multă mișcare, după propriile-i mărturisiri.

Simely a afirmat că nu a apelat la „ajutoare” pentru a da jos din kilograme și s-a bazat pe două lucruri esențiale: sport și regim alimentar foarte bine controlat. Partea cea mai grea a fost legată de dulciuri, pentru că juratul de la „Vocea Româiei” este mare amator de deserturi.

„În perioada asta am făcut sport mai mult ca niciodată, sunt foarte bucuros că am reuşit să mă organizez un pic, am slăbit cam 10 kg din februarie până acum. Fără chestii adiţionale, doar sport şi dietă pe alocuri aşa cat am putut că la mine e complicat cu dulciurile”, a spus Smiley, care și-a recunoscut pasiunea pentru dulciuri.

„Extrem de mare! Adică tortul de ziua Feliciei, când am sărbătorit-o pe Feli la studio, jumate din tort l-am mâncat eu, asta ca sa înţelegeti.” Tot în timpul pandemiei, Smiley a decis să se tundă și s-a lăsat pe mâna iubitei sale, Gina Pistol, care a intrat în rolul frizerului.

Smiley a recunoscut că are o relație cu Gina Pistol, după o perioadă în care cei doi au ținut secretă relația. El a vorbit și despr eperioada petrecută în izolare.

„A fost veselie, recunosc, dar a fost și melancolie uneori, pentru că a fost o perioadă plină de necunoscut la care toți ne-am uitat cu teamă și neîncredere. Nu am avut, însă, niciun motiv de tristețe, Doamne ajută!, suntem sănătoși cu toții, fiecare dintre cei pe care îi iubesc a trecut cu bine peste perioada asta.

A fost tare că perioada de după întoarcerea din America am petrecut-o cu doi dintre colegii și prietenii mei de la Ha și a fost ca o tabără băiețească în care am făcut muzică, ne-am jucat FIFA, am mai făcut câte un grătar, am mai cântat”, spunea Smiley, care mai afirma.

„A fost tare, mai ales că apoi a început „genul programului: romance, pentru că, după izolarea cu băieții, fiecare a plecat la casa lui și am stat cu Gina. Fiecare zi a avut farmecul, bucuria și descoperirile ei în suflet și în casă. Mă bucur că a răzbătut starea mea de spirit pe Insta, am făcut și live-uri pe YouTube, am postat mai des, am vorbit mai des cu oamenii, chiar am făcut lucruri pe care mi le doream de mult.”