Traian Băsescu, momente tensionate imediat după ziua lui de naștere. Magistrații au decis

UPDATE: ICCJ a amânat procesul fostului președinte al României Traian Băsescu privind colaborarea cu Securitatea pentru data de 25 februarie 2022, deși există deja o întârziere anterioară de un an și jumătate, potrivit Agerpres. Dosarul a fost înregistrat pe rolul instanței supreme în luna iunie 2020, însă procesul propriu zis a debutat în luna noiembrie 2021.

Știre inițială: Traian Băsescu, fostul lider de la Cotroceni, din perioada 2004 – 2014, fusese acuzat că a oferit Securităţii informaţii despre comportamentul, atitudinea și poziția foştilor colegi de facultate faţă de regimul comunist, semnând note cu numele conspirativ de „Petrov.”

La data de 20 septembrie a anului 2019, CAB a admis decizia CNSAS admițând că Băsescu a colaborat cu Securitatea comunistă. Conform CNSAS, fostul preşedinte Traian Băsescu a dat note informative ce ar fi dus la menţinerea în ţară a unui coleg de la Marină.

Din documentele depuse în instanţă de CNSAS reiese că Traian Băsescu ar fi avut un ofiţer de legătură desemnat de fosta Securitate, cu gradul de locotenent-colonel, şi că ar fi dat două note informative olografe.

După cum a afirmat CNSAS, pe parcursul colaborării cu Securitatea, Traian Băsescu a furnizat informaţii prin care se denunţau activităţi potrivnice regimului totalitar comunist, precum intenţia de a pleca în străinătate şi relaţii cu cetăţeni străini, existente în notele informative date în 05.05.1975.

„Analizând informaţiile furnizate de pârât, apreciem că acestea vizează îngrădirea dreptului la viaţă privată şi dreptul la liberă circulaţie Nu am ştiut că Contrainformaţiile Militare sunt Securitatea. Am crezut că e un serviciu al Ministerului Apărării Naţionale”, s-a apărat fostul președinte Traian Băsescu.

El a mai afirmat că studenţii de la Secţia civilă a Institutului de Marină nu aveau interdicţia de a lua legătura cu cetăţeni străini, de a avea relaţii cu aceştia în afara cadrului profesional. Acesta a amintit că vara, ca studenţi, mergeau la Mamaia, unde se întâlneau cu tineri din Cehoslovacia.

Mugur Ciuvică își poate lua banii de la Traian Băsescu

Jurnaliștii de la Antena 3 au informat că, magistrații au admis cererea formulată de Mugur Ciuvică împotriva lui Traian Băsescu a fost admisă de Înalta Curte de Casație și Justiție. Mugur Ciuvică a fost amendat pe motiv că l-a numit „securist“ pe Traian Băsescu. După decizia magistraților, Mugur Ciuvică își poate recupera banii de la fostul președinte

„Eu nu i-am dat acei bani lui Băsescu pentru că el nu mi-a cerut. Oricum, sentința a fost dată atunci, el nu mi-a solicitat banii și eu nu i-am dat. Nu asta e problema, însă, ceea ce rămâne e că atunci sentința a fost cea mai mare dată în civil până la acea vreme, aproximativ 50.000 de lei noi (500 de milioane de lei vechi), deci o despăgubire uriașă. Eu am făcut cererea aceasta cu ajutorul avocatului meu, e meritul lui că a obținut acest lucru astăzi.

Am făcut cererea din motive de principiu, nu pentru bani, însă Traian Băsescu a mințit în procesul respectiv, a spus că nu a fost colaborator, că nici nu a cunoscut ofițeri de securitate, etc, iar sentința s-a bazat pe 2 lucruri. Faptul că eu nu aș fi putut să dovedesc ce am spus în conferința respectivă, ori asta acum se poate dovedi foarte ușor prin zecile de turnătorii semnate sub numele de Petrov, iar pe de altă parte, sentința de atunci se baza pe faptul că CNSAS-ul nu-i dăduse lui Traian Băsescu verdictul de colaborator. E foarte bine că solicitarea mea a fost acceptată“, a precizat, la Antena 3, Mugur Ciuvică.