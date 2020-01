Importanţa scutului de la Deveselu

Traian Băsescu: „Noi când am instalat scutul de la Deveselu am avut în vedere dezvoltarea tipurilor de armament , tipului de rachete ale Iranului… în primul rând. Nu ce bate câmpii Putin că e un pericol pentru Mama Rsusia scutul de la Deveselu.

Am spus-o cu toţii, şi eu şi Obama şi Biden că este un scut defensiv care vizează Iranul . Iată că am ajuns în ziua în care este bine venit scutul. De ce? Cu certitudine Iranul nu are capabilităţi să lovească teritoriul Statelor Unite, dar Iranul va încerca într-un fel sau altul să lovească măcar într-un aliat…noi suntem un aliat al SUA. Marea problemă pe care a fost creată Iranului acum, deşi avea atitudine de putere regională în realitate e o şuşă din punct de vedere al puterii de a controla regiunea dacă SUA doreste să n-o controleze”, a spus fostul președinte la România TV.



România trebuie să ia măsuri atâta timp cât teritoriul ei poate fi lovit din Iran

Fostul preşedinte continuă: „Pe de altă parte esenţa politicii noastre externe este solidaritatea cu SUA . Pentru că la Marea Negră n-o să vină unul care vorbeşte cu Putin să-l întrebe: cum vi se pare dl. preşedinte că Trump l-a lichidat pe Suleimani (aici, face referire la Macron). N-o să vină unul d-ăsta să fie partenerul nostru în a ne apăra la Marea Neagră. O să vină tot militarii lui Trump care deja sunt instalaţi pentru flancul estic al NATO şi al UE. Deci solidaritatea cu SUA trebuie să fie una fără dubii şi desigur cu Marea Britanie„, a concluzionat Traian Băsescu.

