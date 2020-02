Traian Băsescu: „Migraţia continuă! Migraţia ilegală către Europa va continua mulţi ani de acum înainte. Uniunea Europeană are nevoie de migranţi datorită natalităţii negative.

Migraţia trebuie să fie una legală, de bună calitate, controlată numeric şi capabilă să se integreze în valorile culturale şi sociale ale Europei.

Am avut deja numeroase intervenţii în comisii şi in Plenul Parlamentului European prin care am cerut Comisiei Europene să realizeze un plan de punere sub control a fenomenului migraţiei ilegale plecând de la trei elemente cheie şi anume:

1.Uniunea Europeană să semneze ACORDURI DE READMISIE cu ţările furnizoare de migranţi ilegali (în lipsa acordurilor de readmisie statele Uniunii Europene nu pot returna migranţii ilegali în ţările de origine).

2.Uniunea Europeană să stabilească acorduri de colaborare cu guvernele ţărilor de tranzit pentru lichidarea reţelelor de crimă organizată implicate în traficul de migranţi ilegali.

3.Flotele militare ale statelor membre dislocate în Marea Mediterană să supravegheze traficul de pe Coasta de Nord a Africii sau din Estul Mediteranei către Grecia, iar ambarcaţiunile având la bord migranţi să fie întoarse în apele teritoriale ale statului de plecare”, a scris fostul preşedinte pe social media.

Intervenţia Lui Traian Băsescu în Parlamentul European:



