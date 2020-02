La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de aprox. 7,3 milioane lei (aproximativ 1,52 milioane de euro), iar la Noroc un report cumulat în valoare de peste 1,8 milioane lei (peste 375.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de aprox. 5,9 milioane lei (peste 1,23 milioane de euro), iar la Noroc Plus, la aceeasi categorie, este in joc un report de peste 180.000 de lei (peste 37.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I se inregistreaza un report in valoare de peste 452.000 de lei (peste 94.200 de euro) in timp ce la Super Noroc, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de aprox. 28.000 de lei.

Iată, numerele câștigătoare:

LOTO 6 din 49 din 27 februarie 2020. 2, 26, 20, 5, 14, 42

Loto 5 din 40 din 27 februarie 2020. 28, 33, 8, 38, 39, 14

Joker din 27 februarie 2020. 8, 10, 43, 7, 18 + 10

Noroc 9273611

Super Noroc 414838

Noroc Plus 734874

