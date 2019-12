La Loto 6/49 a fost suplimentat cu 100.000 de lei, Joker cu 50.000 de lei, iar la Loto 5/40 fondul a fost suplimentat cu 25.000 de lei.

Astfel, la Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 21,78 milioane lei (aproximativ 4,56 milioane euro), iar la Noroc este in joc un premiu in valoare de peste 2,15 milioane lei (peste 451.000 euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 2,5 milioane lei (peste 534.000 de euro).

La Super Noroc, premiul categoriei I depaseste 138.100 lei (aproximativ 29.000 euro).

La extragerea Loto 5/40 de joi, 19 decembrie 2019, la categoria I s-a înregistrat un câştig în valoare de 580.611,80 lei.

Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Sibiu şi a fost completat cu trei variante simple la Loto 5/40, potrivit m.ziare.com

