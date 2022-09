Tragedie pentru un fotbalist român, cu multe meciuri în Liga I. A murit la doar 40 de ani

Veste proastă pentru fotbalul românesc. A murit, la doar 40 de ani, Florin Hidișan, fost jucător cunoscut la nivelul primului eșalon. Ex-fotbalistul a fost răpus de cancer, după ce a luptat din răsputeri cu această boală nemiloasă. Din păcate, starea de sănătate i s-a agravat în ultimele săptămâni. Ședințele de chimioterapie nu au dat rezultatele așteptate, iar medicii nu au mai putut să facă nimic pentru Florin Hidișan.

A jucat la nivel de Liga I

Mijlocaș dreapta, a jucat în carieră la Industria Sârmei Câmpia Turzii (2001 – 2002), Internațional Curtea de Argeș (2002 – 2003), FC Argeș (2003 – 2004), FC Brașov (2006), UTA (2006 – 2008), Pandurii Târgu Jiu (2009 – 2011) și „U” Cluj (2013).

„Fostul jucător al Universității Cluj, Florin Hidișan s-a stins astăzi din viață.

Florin Hidișan a îmbrăcat tricoul lui ”U” în 2013. De mai bine de un an, acesta a dus o luptă crâncenă împotriva cancerului, bătălie pe care din păcate Florin a pierdut-o.

În aceste momente dificile, FC Universitatea Cluj este alături de familia îndurerată și de cei apropiați.

Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, a fost anunțul postat pe pagina de Facebook a celor de la „U” Cluj.

În Liga I, a jucat 107 meciuri și a marcat 7 goluri;

În Liga a 2-a, a disputat 110 partide și a înscris de 8 ori;

Florin Hidișan, răpus de cancer

Fost fotbalist și actualul impresar, Bogdan Apostu lansa un apel umanitar pe pagina principală de Facebook, anul trecut, în care oferea o modalitate de a-l sprijini financiar pe Hidișan

„Luptă, Piticule! Noi suntem lângă tine! N-am să stau să adun anii de când îl cunosc. Adun orele de când am aflat și refuz să cred că piticul e atât de încercat de viață. N-am să stau s-o lungesc pentru că nu-i timp de pierdut. Cu toții îl cunoaștem pe Florin Hidișan. Toți i-am admirat golurile, pasele și driblingurile. Tremur când scriu aici, cum cred că a tremurat și bara din Ghencea până la demolare la șutul lui de la jumătatea terenului. Atunci era o finală pentru Steaua, azi Hidi își trăiește propria finală.

Recent a fost diagnosticat cu “Formațiune tumorala exulcerata pe curbura stomacală. Metastaze”. N-aș cunoaște să vă dau multe detalii. Știu doar că Florin are nevoie de noi. Iar lumea fotbalului, din care el face parte, a fost mereu receptivă când i s-a cerut ajutorul. N-o face piticul, o fac eu pentru el. Haideți să ajutăm un frate, de doar 39 de ani, ce are viața înainte. Oricine vede acest mesaj, poate ajuta cu un share, cu un tag, cu o sumă de bani, oricât de mică, cu un tricou sau o pereche de mănuși. Toate vor fi scoase la licitație aici, iar banii vor ajunge la Florin, pentru că are atâta nevoie de ei. Haideți toți în echipa piticului pentru finală. IN SCURT TIMP, VOM INCEPE LICITATIA PENTRU TRICOURI, alaturi de nume mari ale FOTBALULUI ROMÂNESC!”, era mesajul transmis pe rețeaua de socialziare.