Tragedie pe drumul spre Italia. O moldoveancă a murit, alți pasageri grav răniți într-un accident în România

Tragedie pe drumul spre Italia. O moldoveancă a murit, alți pasageri grav răniți într-un accident în România
Republica Moldova. O cursă spre Italia s-a sfârșit cu o tragedie pe șoselele din România. O femeie din Republica Moldova a murit, iar alte două persoane au ajuns la spital, una în stare gravă. Asta după ce microbuzul în care se aflau a derapat și s-a răsturnat într-un șanț. Accidentul s-a produs în data de 22 august, pe DN1, în afara localității Săbolciu, județul Bihor, în apropiere de Oradea, transmite presa locală.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, apelul la 112 a fost făcut la ora 06:02. Din primele cercetări, un șofer de 24 de ani, originar din Republica Moldova, care conducea o autoutilitară cu remorcă, ar fi pierdut controlul direcției, a lovit parapetul metalic al unui cap de pod și s-a răsturnat în șanțul de pe marginea drumului.

„În urma accidentului rutier, o femeie, de 66 de ani, din Republica Moldova, pasageră în autoutilitară, a suferit multiple leziuni, pentru îngrijirea cărora a fost transportată la spital, unde, din nefericire, a decedat”, se arată în comunicatul IPJ Bihor.

Victimele și intervenția echipelor de salvare

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Crișana, femeia a rămas încarcerată în autovehicul, fiind blocată sub marfa răsturnată peste ea. Pompierii au reușit să o descarcereze, însă starea sa era critică. În scurt timp, medicii au confirmat decesul.

Un alt pasager, un bărbat de 48 de ani din Iași, a suferit un traumatism cranio-cerebral minor, fracturi la gleznă și tibie, precum și escoriații. Acesta a fost internat la secția de Ortopedie Traumatologie a spitalului din Oradea.

Șoferul microbuzului a fost testat cu etilotestul, rezultatul fiind negativ. De asemenea, el a fost transportat la spital pentru investigații. Acesta însă nu a suferit răni grave și nu a necesitat internare.

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Bihor, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea, continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

