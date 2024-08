Tragedie pe terenul de fotbal. Un copil de 11 ani a fost înjunghiat mortal

Spania. O tragedie s-a petrecut pe un teren de fotbal dintr-o localitate spaniolă. Un copil de 11 ani a fost înjunghiat de un necunoscut care a dispărut înainte să intervină poliția.

Nenorocirea s-a petrecut în localitatea Mocejón, în provincia Toledo, din Spania, după cum relatează presa spaniolă. Este al doilea incident de acest fel, din ultimele zile, care are legătură cu lumea fotbalului. Tatăl fotbalistului Lamine Yamal, starul Barcelonei, a fost înjunghiat într-o parcare.

Un copil în vârstă de 11 ani a fost înjunghiat mortal în timp ce juca fotbal împreună cu prietenii săi, pe o bază sportivă din localitatea Mocejón. Această tragedie a îngrozit comunitatea locală, care nu s-a mai confruntat cu asemenea situații. Municipalitatea din Mocejón a declarat trei zile de doliu după decesul copilului în vârstă de 11 ani.

Victima juca fotbal cu alţi copii, a relatat presa locală. În jurul orei locale 9.45, un individ mascat a încercat să atace mai multe persoane cu un cuțit. El a reușit să-l înjunghie pe băiat care s-a prăbușit la pământ, după care a fugit.

La sosirea ambulanței, solicitată printr-un apel telefonic, copilul era în stop cardio-respirator. Salvatorii au încercat să îl resusciteze, însă fără succes. Această tragedie nu a putut fi evitată.

