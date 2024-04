Sport Tragedie evitată în ultima clipă în Serie A. Meciul AS Roma-Udinese, oprit în minutul 70







Meciul dintre AS Roma și Udinese din Serie A a fost marcat de un eveniment care a dus la întreruperea partidei. Fundașul oaspeților, Evan Ndicka s-a prăbușit pe teren după 70 de minute de joc. Tabela de marcaj indica 1-1 în momentul respectiv, iar jucătorii au decis ca partida să fie rejucată într-o altă zi.

AS Roma la un pas de tragedie în Seria A

La numai 24 de ani, fundașul celor de la AS Roma s-a prăbușit pe teren când mai erau 20 de minute de joc. Ivorianul a dus mâna la piept, după care s-a prăbușit. Centralul partidei Pairetto a surprins întreaga scenă și solicitat de urgență intervenția medicilor.

Echipa medicală a intervenit cu promptitudine. Stoperul a fost scos cu targa de pe teren și transportat de urgență la spital. Apărătorul a avut puterea să facă un semn că este ok. Fanii adversari au apreciat gestul ivorianului și l-au aplaudat la scenă deschisă. Ulterior, fotbalistul a fost transportat și internat la spital. Starea lui este stabilă în prezent, potrivit GSP.

Fundașul Evan Ndicka s-a prăbușit pe teren după 70 de minute de joc

Daniele De Rossi a fugit la vestiare pentru a afla mai multe detalii despre starea colegului său. Antrenorul celor de la AS Roma a discutat cu oficialii meciului și le-a transmis că echipa nu mai poate disputa partida în condițiile date. Într-un geste de fair play, jucătorii de la Udinese au fost de acord ca partida să fie suspendată și să se rejoace la o dată ulterioară.

Evan Ndicka a revenit în lotul celor de la AS Roma după o absență de două etape. Fundașul a fost suspendat pentru cumul de cartonașe în Seria A și în Europa League. Ivorianul a fost transerat în liga italiană de fotbal din Bundesliga, de la Eintracht Frankfurt.

AS Roma a cerut suspendarea partidei

Site-ul Trasfermarkt l-a cotat la 25 de milioane de euro. Ndicka are șase apariții în prima selecționată a Coastei de Fildeș și este produsul academiei de fotbal Auxerre. Înaintea meciului cu Udinese din etapa cu numărul 32 din Seria A, AS Roma se afla pe locul 5, cu 55 de puncte, cu patru mai puține decât Atalanta. Udinese este pe locul 15 și are un singur punct peste zona retrogradării.