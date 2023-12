Tragedia de la Odorheiu Secuiesc. Un prost ne-a reamintit minciunile autorităților de la Colectiv încoace

Tragedia de la Odorheiu Secuiesc. Patronul firmei, pe nume Laszlo Sandor, este la acest moment arestat, acuzat de ucidere din culpă, vătămare din culpă și executarea de modificări ale unei construcții, fără respectarea reglementărilor tehnice privind stabilitatea și rezistența.

Surse locale spun că nu ar avea studii în domeniul construcțiilor, însă firma lui are vechime și e preferată de autoritățile locale. Practică prețuri mici, se zice, și contractele curg.

În județul Harghita e foarte cunoscut pentru că a făcut multe lucrări la bisericile catolice și primăriile din zonă. O recunosc chiar lideri ai UDMR. Se pare că obținerea autorizațiilor de la autoritățile locale era o simplă formalitate.

La internatul liceului din Odorhei, Laszlo Sandor lucra fără contract, după cum a confirmat chiar directorul economic al Arhiepiscopiei Romano – Catolice, Stelian Vereș, într-un reportaj Pro Tv.

Tot primăria Odorheiu Secuiesc i-a dat autorizație lui Sandor pentru schimbarea rețelelor

Biserica Romano-Catolică este proprietarul clădirii și, deci, beneficiarul lucrării. Doar că primăria din Odorheiu Secuiesc, care prin lege are în administrare unitățile de învățământ, plătește 300.000 de lei pe an ca să închirieze acest ansamblu de clădiri – liceu și internat.

Tot primăria i-a dat autorizație lui Sandor pentru schimbarea rețelelor de canalizare și alimentare cu apă. Fără a verifica dacă patronul are studii de specialitate, dacă are diriginte de șantier și vreun inginer specializat în reabilitarea unor imobile vechi, așa cum era clădirea internatului.

Primăria, nu doar că a dat dovadă de nepăsare, dar după tragedie s-a spălat pe mâni de responsabilitate. Noemi Zorgo, purtător de cuvânt al Primăriei Odorheiu Secuiesc, a declarat reporterilor: „Clădirea nu aparţine Primăriei, clădirea aparţine Bisericii Catolice, deci este domeniu privat”.

Nici Biserica Romano-Catolică, nici nimeni din liceu și internat nu s-au sesizat că Sandor și oamenii lui săpau chiar lângă peretele internatului, dezgolind fundația de piatră pe toată lungimea și fără a exista vreun sprijin, nici pentru perete, nici pentru șanțul de peste doi metri.

Nu trebuie să fii mare specialist în construcții ca să știi că există risc mare de prăbușire. Noi, în presă, am publicat noian de știri despre surparea pământului peste muncitorii din șanț. Am arătat cum Castelul Peleș era sprijinit cu bârne mari de lemn, ca să nu cadă un perete!

Ce a înțeles prostul de Sandor din autorizația primăriei Odorheiu Secuiesc

Sandor și-a recunoscut public vina. De ce a făcut săpătura? Fiindcă se grăbea să termine lucrarea până la Crăciun. Eu îl bănuiesc fie de prostie crasă în domeniu construcțiilor, fie de neînțelegere a limbii române, dacă pe autorizația de la primărie indicația nu era scrisă și în limba maghiară.

Autorizația pe care a emis-o primăria Odorhei specifică faptul că se poate lucra la 2,20 metri de la zidul clădirii. Doar la o asemenea distanță se putea săpa șanțul pentru conductele de apă. În dosar există și o întreagă documentație, care nu avea ca scop reabilitatea clădirii internatului, ci reabilitarea exterioară.

Ce a făcut priceputul patron de firmă de construcții? Le-a dat ordin muncitorilor să sape în adâncime pe lângă peretele internatului, peste 2 m. Mare e posibilitatea să fi înțeles, ca un prost, că distanța de peste 2 m nu se referă la orizontala de la perete, ci la adâncimea șanțului de lângă perete!

Prăbușirea României Educate. Urmează prăbușirea din Sănătate?

Aș bate apa în piuă dacă aș scrie despre eșecul din Educație, deși președintele-profesor Iohannis a făcut promisiuni majore în acest domeniu. El ca și unii miniștri din guvernele ultimilor nouă ani! Ceea ce s-a petrecut la Odorheiu Secuiesc, în preajma Crăciunului, este parcă un verdict final, un simbol al prăbușirii României Educate.

Nepăsarea Inspectoratului Școlar din zonă de a lăsa copiii să stea într-o clădire la baza căreia se săpa nu trebuie nici ea trecută cu vederea. Procurorul care anchetează cazul nu va merge dincolo de acuzarea patronului Sandor. Măcar electoratul din oraș să-i amendeze pe cei responsabili moral de moartea lui David, băiatul care în ziua de Crăciun ar fi împlinit 18 ani!

După dezastrul din rețeaua școlară, urmează prăbușirea vreunui spital? Știm și semnalăm de ani de zile că majoritatea unităților din rețeaua școlară și sanitară își desfășoară activitatea în clădiri care, din cauza vechimii lor foarte mari, sunt un real pericol. Aceste unități spitalicești funcționează în imobile construite în perioada 1900-1970, iar, conform statisticilor de la Ministerul Sănătății, 68 de spitale funcționează în clădiri ridicate înainte de anul 1900.

O mare parte dintre spitale nu dețin autorizație de la ISU pentru construcție și pentru prevenirea și stingerea incendiilor, ceea ce reprezintă un factor major de risc. Vă amintiți ce spunea Raed Arafat și alți demnitari din stat din rândul USR și PLUS, partide venite la putere după tragedia de la Colectiv? L-au băgat pe primarul Piedone la pușcărie, dar ISU nu avea nici în 2015, nu are nici acum clădiri autorizate. Nu zeci, ci sute de mii de instituții, școli, spitale, teatre, magazine etc funcționează în toată țara fără autorizații ISU pentru că e imposibil să fie autorizate, conform legii, clădiri care nu corespund normelor.

Iohannis: „Siguranța în școli rămâne o prioritate critică”

Evident că românilor li s-au servit minciuni pe toate fronturile. În schimb, în perioada 2014-2021, pentru spitale au fost achitate din bugetul statului sume semnificative pentru studii de prefezabilitate, fezabilitate, proiecte și alte studii aferente obiectivelor de investiții, dar care nu au fost puse în practică.

Curtea de Conturi sublinia acest aspect într-un raport de audit, arătând că, deși banii au fost cheltuiți pentru proiecte, „nu există o politică/strategie de investiții corelată cu studiile/proiectele de realizat”.

Și s-a întâmplat ceva? Nimic. Doar că Drulă, Vlad Voiculescu, Ghinea et comp. urlă că politicienii veniți după ei nu fac nimic să reabiliteze spitalele sau să construiască unele noi. Mult mai domol-domol, președintele care după Colectiv ne-a spus că „era nevoie ca să moară oameni…”, după Odorhei ne-a servit o altă pildă de ținut minte.

„Este o dramă care ne reamintește brutal că siguranța în școli rămâne o prioritate critică”, a spus Klaus Iohannis, președintele României, în mesajul transmis la câteva ore după tragedie. Nouă sau Lui?, atât întreb.