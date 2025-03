Monden De la succesul de pe scenă la lupta cu boala. Un destin greu pentru o actriță de renume







Marinela Chelaru, o actriță de renume, trece printr-o perioadă extrem de dificilă, în care sănătatea sa se află într-o continuă degradare. După o operație pe cord, dar și patru accidente vasculare, starea sa de sănătate s-a înrăutățit semnificativ.

Marinela Chelaru se confruntă cu mari probleme de sănătate

„Am avut o stare de leșin, am chemat de două ori salvarea. Nu sunt bine deloc. Au vrut să mă duc la spital, dar am refuzat. M-am săturat. Le-am zis că stau cuminte acasă și m-au lăsat în pace. Am semnat că refuz deplasarea, că nu vreau internarea. Nu mi-au făcut nimic. Așa cum au venit, tot așa au plecat”, a declarat actrița.

Tratament dificil și probleme financiare

Marinela Chelaru trebuie să ia zilnic peste 20 de pastile, dar se confruntă cu dificultăți financiare, deoarece unele dintre medicamente nu sunt compensate.

„Tratamentul îl iau zilnic. Îmi vine să vomit, m-am săturat de medicamente, dar nu am ce face. Și sunt multe și amare, nu mai puțin de 20 de pastile. Vai de sufletul meu. Unele nu sunt compensate. Pe lângă problemele de sănătate, mai sunt acum și meteo dependentă. Mai ales primăvara îmi dă și o stare de isterie. I-am zis și soțului să stea liniștit, să nu se enerveze. Țip la el din orice”, a mărturisit Marinela Chelaru, evidențiind și dificultățile legate de starea sa meteo-dependentă.

Izolare și lipsa de sprijin din partea colegilor

Marinela Chelaru își exprimă dezamăgirea față de faptul că nu mai primește sprijin nici din partea colegilor de scenă sau a celor din trecutul său.

„Nu se mai gândește nimeni la mine. Cine să mă mai ia în colaborare… Cât ești bun cu ei, e bine. Te caută, vorbesc cu tine. Îi doare pe ei acum de Marinela. M-am obișnuit singurică așa, să nu-mi mai sune telefonul, să nu mă mai viziteze nimeni. Ce să le fac! Nu aveam vreo prietenie specială cu nimeni. Dacă tu nu ai grijă de tine, nu interesează pe nimeni. Așa sunt oamenii construiți”, a declarat actrița, care susține că a ajuns să se simtă complet abandonată de cei care cândva îi erau apropiați, relatează cancan.