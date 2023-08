Tragedia din Mihăilești. Pe 24 mai 2004, a avut loc o explozie a unui camion care transporta 20 de tone de azotat de amoniu. Au fost 18 morți, dintre care șapte pompieri, trei localnici și doi jurnaliști. 13 persoane au fost grav rănite.

Un crater cu adâncime de 6,5 metri și un diametru de 21 metri s-a format în jurul locului exploziei, iar bucăți de metal au fost aruncate pe o rază de 200 de metri. Mai multe case au fost distruse. Șeful ISU Buzău a declarat că pompierii care și-au pierdut viața n-au fost uitați. El a mai spus că acești eroi vor rămâne în sufletele românilor.

Sorin Teşcan, unul dintre supravieţuitorii tragediei, a continuat să lucreze ca pompier la ISU Buzău. El a declarat că nu poate uita că a fost la un pas de moarte. Acesta încă este marcat de cele întâmplate.

„E aceeaşi trăire ca în fiecare an, sunt aceleaşi sentimente, aceleaşi remuşcări pe care le trăiesc mereu când vin în acest loc. Este o rană care nu se va vindeca niciodată, trăiesc tot timpul cu gândul la ce s-a întâmplat. Mi-aduc aminte exact ce s-a întâmplat, acele momente de coşmar, absolut tot. Au mai fost situaţii grele ca pompier, dar le-am depăşit cu bine. Am însă de atunci o teamă în suflet. Dacă n-ar exista o teamă, n-ar exista nicio grijă mult mai mare faţă de orice intervenţie. E tot timpul teama, mă însoţeşte”, a spus Sorin Teşcan.

Și Marian Ilie Simi s-a aflat în rândul pompierilor care au pornit în misiunea de la Mihăileşti. Acesta a rămas fără un picior.

„E o durere foarte mare, puteam să fiu printre colegii care nu mai sunt. Am rămas fără un picior, durerea e şi mai mare. Îmi aduc aminte cum a explodat TIR-ul şi cam atât, după aia nu mai ştiu. Au trecut greu cei zece ani, urmările le am toată viaţa, nu o zi, nu o lună, nu am cum să uit. Sunt la birou acum, muncă de teren nu mai pot face. Sper ca tragedia să fi schimbat ceva în privinţa transporturilor periculoase”, a povestit bărbatul.