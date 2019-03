24 de ani de la tragedia aviatică de la Balotești. Generalul de Aviație Sorin Stoicescu: „Nici astăzi nu știm dacă pilotul era în cabină sau a făcut infarct!”

Ancheta a durat patru ani, dar primele informații concrete au apărut mult mai târziu. Raportul a fost distribuit tuturor autorităților, dar când a ajuns la Parchet s-a sublimat. Nici azi nu se știe cine sunt vinovații sinistrului aviatic.





60 de oameni au murit, acum exact 24 de ani, pe o tarla de lângă comuna Balotești, de lângă București. Dar nu oricum, ci picând din cer, cu un ditamai avionul, un Airbus relativ nou, cu o viteză de aproape 600 de kilometri pe oră. Aeronava TAROM doar ce decolase de pe aeroportul Otopeni cu destinația Bruxelles. A urmat o anchetă ce a durat foarte mulți ani, la care au colaborat specialiști români, francezi, belgieni și chiar agenți americani de la FBI. S-au stabilit cauzele accidentului, dar nu a fost găsit niciun vinovat. Misterul continuă să „plutească” și după 29 de ani.

Fostul șef al aviației civile generalul de flotilă aeriană (r) Sorin Stoicescu, face, pentru Evenimentul zilei, niște precizări uluitoare.

S-au stabilit cauze, dar nu și vinovați

Pe 31 martie 1995, dimineața, s-a produs, pe raza comunei Balotești, cel mai grav accident aviatic din istoria TAROM. Zborul 371, între București și Bruxelles, s-a încheiat tragic. Avionul Airbus 310-324 „Muntenia”, cu 49 de pasageri și 11 membri ai echipajului s-a prăbușit după câteva minute de la decolare. Au murit cu toții. Sorin Stoicescu a condus comisia de anchetă. Au fost comandantul Ilie Bătănoiu, de 49 de ani – cu 14.312 ore de zbor – din care 1735 pe acest tip de aeronavă și copilotul Ionel Stoi, de 51 de ani vinovați de ceva? Eroare umană sau defecțiune tehnică? Sau amândouă variantele?

Sorin Stoicescu este categoric: „Investigația aeronautică nu stabilește culpabilități! Ea stabilește cauza cea mai probabilă a producerii accidentului, factorii favorizanți și măsurile necesare pentru a preveni o astfel de tragedie pe viitor! Nu am reușit să demonstrăm care era starea comandantului și dacă era în cabină sau nu!”

„Nici vorbă de atac terorist”

Generalul adaugă că pe înregistratorul de voce, la un moment dat, nu a mai apărut vocea pilotului. Deci era absent: „Nu știm dacă i s-a făcut rău sau era ieșit din cabină. O cutumă este ca, înainte de decolarea într-o cursă comandantul și secundul stabilesc astfel: «Eu îl duc și tu-l aduci». Se pare că Stoi a fost responsabil cu decolarea de pe Otopeni, până la Bruxelles”.

S-a vorbit, la un moment dat, și de posibilitatea unui atac terorist, ipoteză neconfirmată. Cine a lansat pe piața media această idee? Sorin Stoicescu zâmbește misterios: „Chiar era un interes ca accidentul să fi fost determinat de un atac terorist. Dar, în calitate de președinte al Comisiei de Investigație, împreună cu SRI, am concluzionat, după verificări, că nu a fost vorba de așa ceva! Pentru a înlătura orice suspiciune am solicitat ca, în mod separat, să facă o anchetă FBI și autoritățile belgiene care aveau diferende cu o grupare islamică și, probabil, erau foarte bănuitori”.

Stoicescu, cea mai autorizată voce

Generalul de flotilă aeriană (r) Sorin Stoicescu are 67 de ani. Momentul Balotești l-a prins șef al aviației civile din România. El este și cel care a coordonat investigația de după catastrofă. Este, categoric, cea mai autorizată voce care poate vorbi despre tragedie. Sorin Stoicescu a terminat Școala de ofițeri Aurel Vlaicu de la Bobocu, secția militară și este absolvent al mai multor cursuri de specialitate în Europa, Israel, SUA și Canada. Între 1990 și 1994, a fost șef al Securității Aeronautice al Departamentului Aviației Civile. Apoi, între 1994 și 1997, a fost Inspector de stat șef al Aviației Civile. După aceea, până în 2001, a fost directorul aeroportului Otopeni, iar după atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 a devenit director general al Aviației Civile. Acum este lector universitar și, de o săptămână, membru în CA al Tarom. O somitate în domeniu.

FOTO: Este foarte grav când un avion modern ajunge în cupa excavatoarelor

Raportul final și investigația FBI

Trei americani, un francez, doi spanioli, un thailandez, zece români și 32 de belgieni, printre care un copil de șase ani și altul de patru luni, precum și toți membrii echipajului, și-au pierdut viața. Cât timp a durat ancheta și care au fost concluziile?

Stoicescu spune că în anchetă au fost cooptați reprezentanți ai producătorilor avionului din Franța, ai fabricantului motoarelor, din SUA, și belgieni, care aveau cele mai multe victime: „Plus noi, românii, care am condus investigația care a durat patru ani. S-a întocmit raportul final în care se află inclusiv observațiile reprezentanților acreditați și s-a încheiat cu cauza cea mai probabilă, factorii favorizanți”. Raportul a fost înaintat Ministerului Transporturilor, Parchetului General, Ministerului și Organizației Internaționle a Aviației Civile. Echipa de investigatori ai FBI a făcut propria anchetă. Dar cine i-a chemat pe americani și ce au concluzionat aceștia? Generalul Stoicescu recunoaște că el i-a solicitat: „Eu, personal, prin National Transport Safety Board – organul lor de anchetă – pentru eventualitatea să fi fost un atac terorist. FBI a concluzionat că nu e!”.

Pe drum spre Balotești generalului Stoicescu i-a luat foc mașina

La cât timp a ajuns inspectorul de stat șef al Aviației Civile la fața locului și ce a văzut acolo? „La ora nouă și două minute TAROM ne-a anunțat că s-a prăbușit avionul. L-am informat pe secretarul de stat Șerban Mihăilescu și, împreună, am luat un ARO de la CFR. Culmea e că, pe drum, la Arcul de Triumf, mașina a luat foc! Am chemat prin stație o mașină de la Otopeni și am ajuns acolo la 45 de minute de la prăbușire”. Generalul își amintește că premierul Nicolae Văcăroiu era acolo și câțiva ziariști: „Deasupra survola zona un elicopter al SRI. Le-am transmis să plece imediat că împrăștiau probele mai ușoare și am chemat Armata să securizeze zona. Mai veniseră și Eugen Vasiliu, șeful Direcției Urmăriri Penale și adjunctul său, Marian Nazat”.

Ce dimensiuni avea craterul creat la impactul cu solul al aeronavei care a căzut cu o viteză de 324 de noduri, adică, circa 600 de kilometri pe oră? Sorin Stoicescu are aminirea încă vie în cap: „Acolo era o tarla în care am văzut o groapă de aproape opt metri adâncime. Erau amestecate fragmente umane cu resturi din avion. Groaznic!”

FOTO: Dezolare și deznădejde

