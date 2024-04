Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor – 1 mai 2024. Picnicul de 1 Mai







1 mai

Horoscopul lui Dom' Profesor. Pe 1 mai s-au născut: Joseph Heller, William Lily, Danielle Darieux, Glenn Ford, Mihai Ralea, Vladimir Colin, Septimiu Sever, Maia Morgenstern.

În calendarul creştin-ortodox fix, pe 1 mai, sunt Sfinţii: Prorocul Ieremia, Eftimie, Ignatie, Acachie şi Isidora.

Miercurea Paștelor, după versiunea reginei mitologiei românești, doamna Antoaneta Olteanu.

Este în primul rând ajunul zilei următoare, momentul în care se declanșează controlul torsului, efectuat de Joimărița (de la numele de Joi-Mari, Joia Mare, ultima zi în care se mai admitea torsul în colectivitatea sătească, întrucât toți gospodarii trebuia să se pregătească temeinic de acum, cu toate forțele, pentru muncile agricole de primăvară). Mai târziu, colectivitatea a înlocuit pedeapsa severă a demonului cu satirizarea torcătoarelor în colindatul „cu Joimărița“ („Câții-Mâții“).

Ca o prelungire a laturii eshatologice a săptămânii nefaste, în nopțile de miercuri spre joi și de vineri spre sâmbătă se întâlnește obiceiul strigării peste sat – „judecata de apoi“ a colectivității în vederea purificării pentru sărbătoarea apropiată.

Tradiții: Îmblarea Joi-mărichei în seara spre Joi Mari (Mangiuca, 1882, p. 14).

Apărător de rele și durere: Cenușa cu care faci focul în miercurea Paștelor e bună de aruncat pe straturi (Niculiță-Voronca, I, p. 199).

Obiceiuri: Prin unele sate din Dolj este obicei ca miercuri, în Săptămâna Patimilor, pe după chindie, copiii cei mici să se ducă cu colindul. Pornesc așa câte doi, din casă în casă, spund colindul din gură și sună din clopoței. Lumea se veselește atunci, că se apropie Paștele și dă băieților ouă pentru roșit. Cei doi copii, ajunși în fața casei, încep:

Câții-Mâții,

Toarce câlții!

Ori i-ai tors,

Ori i-ai ros.

Scoate țolul să ți-l văz

ai de-l ai

Să te-nduri și să ne dai

Cele ouă-ncondeiete

De colo, din cobilete,

Unu mie,

Unu ție

ai unu de tovărășie,

La anu și la mulți ani!

(„Ion Creangă“, an II, nr. 7, 1909, p. 187).

Câți, câți, ai tors câlții?

Ori i-ai tors, ori nu i-ai tors,

Ori i-ai băgat pe vreun dos?

La lelița în părete

Două ouă-ncondeiete;

Clonc, clonc, clonc,

Să iasă găinile ca furnicile

și bobocii ca mormolocii.

Mai înainte vreme luau cu ei un coș cu tăciuni și în curtea cui nu le da ouă sau fuioare de câlți aruncau câte un tăciune, ca să nu-i moară găinile (Speranția, II, f. 73 v). F

Strigatul peste sat. În seara dinspre Joi Mari câțiva flăcăi se adună pe un deal, iar pe alt deal se strâng alți flăcăi, și cei dintâi strigă: „Auzi, măre, auzi?“, iar aceștia le răspund: „Ce ți-i, măre?“ Cei dintâi încep atunci să spună câte ceva despre cutare om din sat, să povestească vreo întâmplare, și în chipul acesta se dau în vileag unele lucuri – e ca un fel de cronică a satului, în care satira se amestecă cu trivialiatea (Densusianu, p. 15).

În popor se spune: dacă în ziua de Arminden e ploaie, va mai ploua 40 de zile. Dacă luna lui mai e ploioasă, atunci iunie e secetos. Mai ploios – iunie frumos! Dacă plouă în mai, e nădejdie de mălai!

Arminden, Armindeni, Armedina, Armin, Irmin Den, aproape sigur, din slavona: ziua Sf. Prooroc Irimia. În Scripturi se spune că Domnul poruncea lui Ieremia, proorocul Său, să vestească poporului mânia lui Dumnezeu, care venea asupra lor, şi să-l sfătuiască spre pocăinţă.

Ei bine, pe prorocirea lui Ieremia se bazeaza “procreerea imaculata” : “deci a zis Ieremia catre preotii Egiptului, ca va sa se faca un semn, adica au sa se cutremure idolii Egiptului, si vor cadea la pamant din pricina Mantuitorului prunc ce se va naste in iesle din Fecioara.” (Vietile Sfintilor, pag. 367). “Prorocul Ieremia era batran de ani, mic la statul trupului, barba avand de sus lata si jos ingusta.” (idem, pag. 368).

Printre practicile apotropaice din această zi de 1 mai amintim : punerea de crengi sau chiar un butuc înverzit la poarta sau uşă – venirea sezonului cald – creanga sau butucul urmând să fie folosit la cuptorul care coace pâinea nouă – acest obicei are o poveste veche.

Se spune ca vroind sa-L prinda pe Iisus garzile Sanhedrinului au pus noaptea ca semn in fata locuintei Lui o ramura verde. Dimineaţa pornind sa-L aresteze pe Iisus garzile nu au putut găsi casa pentru ca in usa fiecarei case era o ramura verde. Asa s-a pastrat obiceiul.

Obiceiul a fost calchiat peste un vechi ritual european, “Beltane”, al stalpului impodobit cu crengi verzi – care şi astăzi mai se serbeaza cu dans si cantec in Scandinavia si anumite arii anglo-saxone, mai ales enigmatica Ţară a Galilor, în înverzita Irlandă şi misterioasa Scoţie, ultimele refugii ale celţilor, singura populaţie paneuropeană. Celţii au avut o semnificativă înfluenţă şi pe teritoriul nostru, doar suntem printre cei mai vechi europeni! Se făceau focuri mari pe înserat şi se dansa, se spuneau poveşti eroice şi se cânta. O sărbătoare a naturii, în natură!

La 40 de zile după solstiții și echinocții, celții au stabilit niște sărbători spirituale, spiritul solstițiilor și ale echinocțiilor, care erau și repere agricole, sau pentru celebrări sociale. Repere pentru transformare, sfârșitul unui ciclu anual și începutul altuia, termene sezoniere. După cum spunea Mircea Eliade: ”Este un moment de trecere și de transformare, de la un anotimp la altul și de la o stare, către altă stare, o dată, sau începutul unui ciclu, sezonier sau anual, în același timp moartea și regenerarea timpului, ciclicitatea era o eternă reîntoarcere”. Ele se numeau: Samain, Beltane, Lammas și Imbolc. Mai au multe alte denumiri, de exemplu Samain îl cunoștem astăzi sub denumirea de Halloween.

Sunt multe de spus, dacă sunteți interesați, dați-mi de știre. Eu nu am făcut decât un foarte scurt rezumat la ceea ce ni s-a predat la curs, la Madrasse Omar Khayyam, sunt vreo cincizeci de pagini despre zodiacul druizilor, cu multe referiri la Mircea Eliade. Derek Parker, principal și șef de catedră, tutorele meu în ale astrologiei, ne-a adus un specialist în problema celților, un breton pe nume Christian-Joseph Guyonvarc'h, care, sprea bucuria mea, ne-a predat, în franceză, trei cursuri excepționale despre celți, în general și despre religia și zodiacul lor, în particular.

De fapt este impropriu să spunem ”zodiac”, adică cerc de animale, unui tip de astrologie care folosea arborii ca substitut și pretext pentru persoane, dar cred că o să supraviețuim dacă folosim termenul în continuare!

Este interesant că la 40 de zile după echinocții, de Halloween și de Beltane, este aceiași zodie: Nucul, iar după solstiții, de Lammas și Imbolc, este Chiparosul. Doi arbori de putere, cu mari puteri magice!

Poate că este vorba doar de un obicei vechi de când lumea!

După cum am arătat ieri, strămoşii noştri se duceau la marea cea mare pentru un spalat ritual de păcate. Aveau grijă să atingă apa mării cu mâna dreaptă, mai întîi – ca să fie sănătoşi şi biruitori tot anul. Marea se numea “mare”, nu am fost neam de jefuitori sau de nomazi şi nu ştiam decât marea aceasta, a noastră. Mai târziu, nemuri de hoţi şi jefuitori, au adus numele de Marea Neagră, Kara Deniz, din “graiul lor stâlcit de câini” cum spunea cronicarul.

Sunt multe obiceiuri: băutul vinului roşu amestecat cu planta magică a lunii – pelinul – 1 mai mai se numeste si ziua Beţivilor.

Ieşirea la verdeaţă la picnic neapărat cu friptură rece de miel şi pasăre şi caş alb, sigur, cu vin roşu cu pelin spre înnoirea sângelui şi sănătatea ficatului şi caş alb spre purificare şi neapărat salate, ceapă verde, ridichi pentru că 1 mai este o zi a pământului care este lăsat să se odihnească şi să se pregătescă de recoltă.

Boierii, când se întorceau acasă aruncau cu farfurii şi lucruri scumpe prin copaci ca să dea rod – spune cronicarul.

Theodor Speranţia arată: femeile şi fetele cumpără vin roşu pelin pe banii de argint care i-au pus de 1 martie, de mărţişor. Acele care nu ar cumpăra vin roşu ca să beie de Armindeni se zice că vor fi urâte tot anul. Oamenii nu muncesc şi se veselesc spunând că nici rândunelele nu-şi lipesc cuibul de Armindeni.

1 mai este Ziua Internaţională a celor ce muncesc. Asa se aminteste de o însingerata luna mai când muncitorii, neorganizaţi, dar inimosi, au iesit in strada ca să-si ceara o viata decenta, o viata de om. Erau şi mulţi mici patroni nemulţumiţi de politica marilor companii, care strivea forţa de muncă, dar şi concurenţa.

S-a intamplat in Statele Unite la 1 mai 1886 cand peste 340 000 de oameni au cerut “8 ore de munca, 8 ore de somn, 8 ore de timp liber”. Din nefericire, in zilele urmatoare violentele au escaladat protestul pasnic transformandu-se in lupte de strada, mai ales in Chicago. Culminand cu piata Haymarket din 4 mai 1886 – cand a fost un adevarat carnagiu.

Au murit pe tot cuprinsul Statelor peste doua sute de oameni – acelasi pret l-au platit tinerii americani pentru libertate, democratie şi șanse egale in anul 1968, in timpul “revoltelor hyppie”.

De aceea a ramas in vocabularul fortelor armate sau de ordine din State mesajul: ”mayday, mayday, mayday” (zi de mai) ca fiind un anunţ de pericol, sau de dezastru.

Sărbătorirea zilei de 1 Mai în România a venit pe filieră franceză, după primul război mondial. Aşa a ajuns la noi şi obiceiul picnicului de 1 Mai, obicei atât de drag francezilor.

Dar picnicul de Beltane are o vechime de multe mii de ani. Treptat s-a pierdut sensul originar, magic, spiritual. A devenit doar o serbare câmpenească cu grătare și mulți bețivi.

O să încep să vă deslușesc unele înțelesuri inițiatice. În vis, Vineri cea frumoasă și sexy, moartea mea, se uită lung, cu părere de rău la mine. M-a anunțat că nu mai avem mult până la Ambasada României. Pe care o caut, în vis, de când mă știu.

Inițierea, astăzi, nu se mai face de la maestru la ucenic, nu mai am timp de așa ceva. O spun în gura mare, public, mulți se miră, marea majoritate nu înțelege nimic. Dar doi-trei, poate unul singur, începe să știe.

Ați văzut că în fotografia de titlu este o pictură a lui Edouard Manet. Titlul originar era ”Picnic de Beltane” foarte puțini știu acest lucru, eu am aflat de la regretatul Dan Hăulică, bun prieten cu tata, mult timp ambasadorul nostru la UNESCO. Pictată în anul 1863 este o reluare a temei lui Titian din anul 1509. Titlul picturii a fost schimbat în ”Dejeuner sur l’herbe” din motive pastorale, ca să folosesc un termen calp de astăzi. Nu facea bine, nu se vindea bine un tablou cu titlu păgân, nu-i așa? Cu toate că femeile goale se vindeau bine, atunci și acum.

Dar oare ce căuta o femeie nudă la picnic? Simplu, de Beltane era obiceiul să se facă amor în natură, în pădure, să se scalde în apă. Ritualuri vechi și bune de sănătate, belșug și viață lungă. Unii mai respectă ritualul, fără să le spună nimeni, așa le vine, după cum m-au informat câțiva cititori. Memoria ancestrală, naturală...

Îmi amintesc perfect că cum exact 39 de ani eram lângă Orașul Perșilor, Persepolis, un vis în piatră, dar asta este o altă poveste, poate v-o spun mâine, doar este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 1 mai 2024

BERBEC Este sărbătoarea primăverii, a muncii aducătoare de satisfacţii. Numai un Berbec poate înţelege lucrurile acestea. Bucură-te şi mergi la pic-nic cu brânză nouă şi ceapă verde. Pelin, ai? O perioadă de timp buna spre excelentă. Doar dimineata devreme îţi dă ceva dureri de cap, la propriu şi la figurat. Dacă reuşeşti să zâmbeşti, să amâni ce nu-ţi convine şi să evitaţi graba şi încăpăţânările, nu se va întâmpla nimic notabil.

Ziua de 1 Mai poate aduce unora dintre nativii din Berbec o schimbare în bine: o zi plină de veselie, sau o nouă aventură sentimentală. Configurația astrologica îți indică mai multe posibilităţi sa ieşi din criza de timp in care ai ajuns cu obisnuitul tau lasă-mă, să te las! Mare atenţie la răceală şi la durerile de dinţi. Distracţii multe şi nelipsitul picnic!

TAUR Mica vacanţă este ca un balsam pentru sufletul tău. Eşti obosit şi rănit sufleteşte. Atinge Divinul, du-te la Biserică, citeşte vechi legende româneşti care îţi încarcă inima de stisfaţie! Ziua îţi este favorabilă atît sub aspect social cât şi sentimental. Dorinţa de schimbare şi ameţeala distracţiilor te fac să cheltuieşti prea mult, preafrumoasa doamnă sau bunul meu domn! Incercaţi să începeţi de acum să vă organizaţi viaţa şi distracţiile. Este o perioadă favorabilă pentru interesele domniilor voastre. Atenţie la băuturile reci şi la durerile de gât! Nu este foarte bine să pleci în excursii sau în călătorii lungi, mai bine la un picnic în locuri sigure şi păzite. Gandirea pozitiva si arborarea unui zambet permanent te fac sa obţii astăzi sprijin chiar de la persoanele care nu te plac aşa de mult.

GEMENI Calmul tău se hrăneşte din aer şi soare, din foşnet de frunze. Stai mai mult în aer curat, plimba-te şi fă grădinărit, de exemplu! Mintea ta are nevoie de aceste zile libere, de sărbătoare! Nu este o perioadă favorabilă pentru nativii din Gemeni care fac afaceri sau comerţ, care pot să aibă pierderi importante. Oricum este zi liberă! Totusi, o realizare care te bucură în mod deosebit, dar din domeniul sentimental Nu mai comenta si raspandi zvonurile catastrofice si vestile alarmate, care nu fac decat sa te abata de la propriile tale probleme. Nimeni nu te crede cind faci anumite preziceri de Apocalipsă. In general, le nimeresti, dar victoria ti se pare putin amara si fara importanta. Distrează-te cum numai tu ştii, dar nu uita vinul pelin şi brânza nouă!

RAC Bănuitor cum eşti, vezi comploturi peste tot. Dar, nu, astăzi începe mica vacanţă de Sf. Paşti! Dar şi ziua celor ce muncesc! Sunt multe prilejuri să te distrezi, să te simţi bine! Din nou mici probleme în familie sau cu prietenii. Nu trebuie să-ţi faci atâtea gânduri pentru orice amănunt. Ai noroc pe 1 mai, nu rata ocazia. Consolează-te cu gândul că nu eşti singurul care ai probleme sentimentale şi/sau în familie. In general, această zi din Zodia Taurului este o perioadă când calităţile personale îţi sunt avantajate. Exista momente cand judeci gresit oamenii, asa incat ar fi mai bine sa reflectezi inainte sa compromiti o prietenie aproape ideala. In scenariile pe care le construiesti lipsesc unele detalii, dar fiind vorba de afaceri de inimă si sentimente nu trebuie sa uiti nici un amanunt. La picnic cu vin roşu pelin, nu uita!

LEU Pentru tine poate continua mica vacanţă, o pauză pentru inima ta încercată. Straduieşte-te să mergi pe jos, sa faci gimnastică dimineaţa devreme, nu mânca foarte sărat şi fii atent la bere! Planeta negustorilor, Mercur, dar si a hotilor, te favorizeaza sa faci cumparaturi inspirate, care se vor dovedi in viitor foarte folositoare. Mare distracţie în acestă perioadă, cu toate că ai acelaşi program plin de distracţii - sau tocmai de aceea. O schimbare este necesară. Noi prietenii şi/sau alianţe. O nerealizare, spre sfarşitul zilei, care te pune pe gânduri. Se aproprie nişte termene, sau niste obstacole de depaşit, nervozitatea ta creşte. Nu te lasa impins in afara "ringului" de ultimele insuccese, invata sa nu renunti niciodata, sa insisti pana obtii ceea ce doresti.

FECIOARĂ Ai inţeles, în sfârşit, că trebuie să faci efort pentru a ţine pe cineva drag lânga tine. Si nu ar trebui să fie greu. Astăzi poţi fi şi tandru şi înţelept, iar norocul iţi surâde din plin. Spiritul de dreptate care te carcacterizează te face să iei o atitudine care este destul de nepopulară printre colegii de picnic.

Probabil că îi pui să strângă gunoiul făcut. O realizare notabilă în a doua jumătate a perioadei. Nu te lăsa copleşit de rutina, căută să te distrezi şi în alte locuri decât cele obişnuite, să legai noi prietenii. Ar fi bine sa analizezi cu atentie propunerile care ti se fac in aceasta perioadă, veştile pe care le auzi, pentru ca stelele arata ca in viitor iti pot aduce satisfactii profesionale si sociale. Atenţie la regimul alimentar şi la drumurile prin oraş.

BALANŢĂ Eşti câştigator pentru ceva, ceva mic, sau ceva mare. Eforurile din ultimul timp încep să se vadă. Poti merge la pic-nic cu brânză nouă, ceapă verde şi pelin pentru sănătate şi noroc. Prima parte a zilei pare indicată pentru scurte călătorii – la un picnic? Pe total ziua de 1 mai nu îţi este favorabilă pentru luarea unor decizii importante. Insă, ai o ocazie care poate să-ţi schimbe viaţa în mai bine – distracţia întotdeauna a schimbat viaţa în bine! Totuşi, nu exagera cu mâncatul şi băutul, in general, pentru ca stelele indica o supărătoare tendinta catre surmenaj si depresie. Relatiile cu persoanele nascute in semne de aer si foc sunt armonioase, dar nu sunt prea grozave cu cei nascuti in semne de apa si pamant.

SCORPION În casa ta, în familia ta, ai mai multe petreceri. Dacă nu ai cumparat cadouri, ca de obicei, azi trebuie să faci o excepţie: cumpără flori, şampanie şi dulcuri şi mici nimicuri lucioase! Ziua de astăzi, 1 mai, îţi conferă energie şi succes. Cu Marte şi Jupiter bine aspectate poţi sa ai succes în tot ceea ce ţine de structuri mari. Configuratia planetelor iti indica un posibil dar de bani, dar dupa cum bine se ştie "noroc la bani inseamna nenoroc in dragoste" ! Ultima parte a zilei este nefavorabilă mai ales pentru nativele din zodie, care trebuie să lase cochetăria deoparte şi să se îmbrace pe măsură, serile sunt încă reci şi iarba udă!

SĂGETĂTOR Azi te hotăraşti sa trăieşti bine! De mâine o vei lua de la capăt, ai un plan, ai un scop, astrele incep să se uite mai atent la tine. Indrăzneşte! Poate pleci la picnic cu brânză şi pelin? Este timpul replierii : “retragerea la timp pregăteşte victoria viitoare”, spune înţeleptul chinez. Nu forţa şi nu lua hotărîri importante mai ales în ceea ce înseamnă afaceri sentimentale. Mare atenţie la incidente sau accidente, sub cerul liber sau pe şosea. Se pare ca, şi Venus este destul de clara in aceasta privinta, primesti niste propuneri interesante, dar trebuie sa dai dovada de prudenta si diplomaţie. Trebuie sa zambesti si sa-ti pastrezi calmul, mai ales daca auzi si vezi lucruri neplacute; mananca alimente naturale si evita dulciurile industriale.

CAPRICORN Perioada ta de odihnă se continuă, te refaci pentru eforul pe care îl anticipezi. Azi ai o zi vesela, cu multă lume în jur, te relaxezi şi faci planuri. Cineva te urmareşte cu multă atenţie. Veşti bune spre sfîrşitul zilei. Prima parte a zilei îţi aduce recunoaşterea seriozităţii şi a muncii susţinute. Zodia Taurului, in general şi astăzi în special, este o perioadă bună pentru un bilanţ serios şi începutul unor noi proiecte personale. Veşti bune spre sfîrşitul zilei. Anumite aspecte benefice ale stelelor fixe fac sa creasca increderea in fortele proprii, asa ca poţi sa-ţi impui propriul punct de vedere!

Dupa cum spune inteleptul, la un prieten trebuie sa gasesti aprobarea faptelor tale, dar si un sfat adevarat, un pahar de apa si o carte buna! Pentru Capricornii seniori: atenţie la un vechi, sau mai nou reumatism, trezit de scaderea de presiune si de vremea capricioasă. La pic-nic, neapărat!

VĂRSĂTOR Este posibil să pleci la drum, sau să-ţi pregăteşti o plecare. Vezi cum te îmbraci şi ce iei cu tine, sănătatea ta pare uşor fragila. Atenţie, faci eforturi prea mari pentru vremea asta! Încercaţi, în această zi de 1 mai, să termini acţiunile sau lucrurile neterminate, acasă în camera proprie. Invenţiile sau inovaţiile, atît de dragi nativilor zodiei, nu sunt întotdeuna recomandate, mai ales cînd este vorba de sentimente şi trăiri. Foloseşte imaginaţia în scopuri lucrative, nu pentru a găsi motivaţii şi explicaţii. Zodia ta este in continuare aspectata complex, asa ca poti sa ai tupeul sa afirmi sus si tare ca te simti formidabil si ca viitorul iti surade. Ceea ce nu este foarte departe de adevăr, aşa că distrează-te, dansează, dă curs sărbătorii.

PEŞTI Te zbaţi să înţelegi ce se întamplă şi ai frustrari, ba chiar migrene. Ziua îţi aduce multe răspunsuri, posibile petreceri şi o promisiune de mai bine. Va fi bine, oricum, ai încredere! Acestă zi din Zodia Taurului este o perioadă bună pentru nativii din Peşti. Realizări şi cîştiguri. Nu trebuie să te nemulţumescă că nu ai realizat mai mult - “drumul de o mie de leghe începe cu un pas” spune înţeleptul. O nouă dragoste sau o nouă pasiune, poate un nou hobby? Evită să te implici în orice activitate legată de autorităţi. Nu te baga ca musca in lapte, inutil si neinvitat peste problemele altora, nu uita : „câinele moare de drum lung si prostul de grija altuia!” Atenţie la sănătate, la vreme şi mai ales fii atent cu ce te încalţi.