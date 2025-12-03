Trafic dat peste cap în Chișinău. Centrul Chișinăului se închide pentru inaugurarea Pomului de Crăciun

Republica Moldova. Traficul rutier va fi sistat în Piața Marii Adunări Naționale, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între străzile Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și Alexandr Pușkin. Măsura intră în vigoare pe 5 decembrie, de la ora 09:00, și rămâne valabilă până pe 6 decembrie, ora 05:00, în contextul inaugurării oficiale a sărbătorilor de iarnă în capitală.

În această perioadă, rutele de transport public vor fi deviate pe străzile adiacente. Primăria Chișinău precizează că personalul liniar va oferi călătorilor toate informațiile necesare cu privire la noile trasee temporare.

Conducătorii auto sunt rugați să respecte indicațiile agenților de circulație, să manifeste răbdare și disciplină în trafic și să evite orice abatere de la Regulamentul Circulației Rutiere pe durata restricțiilor.

Târgurile de Crăciun din toate sectoarele municipiului vor fi deschise în perioada 5 decembrie 2025 – 18 ianuarie 2026. Concertul dedicat Ajunului Crăciunului pe stil nou este programat pentru 24 decembrie, începând cu ora 17:00, iar spectacolul de Revelion va începe pe 31 decembrie, de la ora 19:00, în centrul orașului.

În spiritul sărbătorilor, transportul public urban va fi decorat cu elemente tematice și iluminat ornamental.

Pomul de Crăciun, Târgul tradițional și iluminatul festiv vor fi inaugurate pe 5 decembrie, a anunțat primarul general Ion Ceban la începutul lunii noiembrie. Data marchează o diferență față de marile capitale europene, unde bradul și luminițele sunt aprinse de regulă la sfârșit de noiembrie sau pe 1 decembrie.

Potrivit edilului, preturile de sector și direcțiile municipale, inclusiv cele responsabile de transport, cultură și gospodărie comunală, au primit sarcina de a finaliza toate lucrările pregătitoare până la începutul lunii decembrie. Totodată, agenții economici au fost îndemnați să contribuie la decorarea orașului prin amenajarea spațiilor proprii.

„Împreună, putem crea o atmosferă frumoasă de sărbătorile de iarnă”, a afirmat Ion Ceban, subliniind că tradiția iluminatului festiv este așteptată anual de chișinăuieni și vizitatori.

Bradul de Crăciun va fi amplasat în centrul capitalei, iar Târgul tradițional va oferi vizitatorilor produse artizanale, preparate culinare de sezon și activități destinate familiilor. Iluminatul festiv se va extinde pe principalele bulevarde, piețe și zone pietonale, iar echipele municipale sunt deja la lucrări de montare.

În majoritatea capitalelor europene, inaugurarea decorațiunilor de Crăciun are loc în jurul datei de 1 decembrie sau chiar mai devreme, fiind însoțită de ceremonii ample, parade și evenimente culturale. Chișinăul păstrează tradiția proprie, cu debutul festivităților la câteva zile distanță, însă municipalitatea promite un decor spectaculos și evenimente care să aducă atmosfera sărbătorilor în întreg orașul.

Primăria amintește că, în anii precedenți, inaugurarea Pomului de Crăciun din PMAN era programată pe 1 decembrie, în acord cu majoritatea practicilor europene.