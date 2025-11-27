Trafic blocat pe Autostrada Soarelui. Un TIR a luat foc în zona stației de taxare Fetești

Un tir a fost cuprins de flăcări pe Autostrada Soarelui, în apropierea stației de taxare din Fetești, iar traficul este afectat.

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul este oprit Autostrada A2 București-Constanța, pe sensul spre Capitală, kilometrul 145, în apropierea Stației de taxare Fetești, județul Ialomița, după ce a izbucnit un incendiu la nivelul unui ansamblu rutier ce transporta nitrocalcar, aflat în deplasare. Nu au fost înregistrate victime. Circulația rutieră este blocată pe sensul de mers spre București, fiind deviată pe la nodul rutier de la Cernavodă, făcând legătura cu DJ 223 spre Hârșova. Se estimează reluarea circulației rutiere în condiții normale după ora 11:00”, este anunțul autorităților

Potrivit informațiilor apărute inițial pe grupul de Facebook „Info Trafic A2 și Constanța”, un utilizator a semnalat incendiul și a publicat o fotografie de la fața locului. Conform celor relatate, remorca camionului arde intens, iar evenimentul s-a produs pe direcția către Capitală.

Tirul care transporta 24 de tone de uree a fost cuprins de flăcări, joi dimineața, în zona stației de taxare de la Fetești, pe Autostrada Soarelui. Focul a izbucnit în timpul deplasării, chiar înainte ca vehiculul să ajungă la porțile de taxare.

La fața locului au intervenit mai multe autospeciale ale pompierilor, care au acționat pentru stingerea incendiului și pentru a preveni riscul unei eventuale explozii. Salvatorii au precizat că, pe măsură ce ureea s-a încălzit, aceasta a început să degaje gaze cu potențial toxic, motiv pentru care zona a fost securizată, iar traficul a fost temporar restricționat.

Incendiul a fost stins fără ca cineva să fie rănit, iar cauza exactă urmează să fie stabilită de specialiști.

Martorul a precizat că vehiculul se află pe banda de mers spre București, iar traficul ar fi blocat în zona stației de taxare. Informația este susținută și de datele afișate în timp real pe Google Maps, unde circulația apare oprită sau sever îngreunată în proximitatea Feteștiului.