Tradițiile de Revelion sunt respectate cu sfințenie de unele vedete. La ce nu renunță Cătălin Botezatu, indiferent de locul în care s-ar afla în Noaptea dintre Ani

Celebrul designer a ajuns la frumoasa vârstă de 55 de ani și, în ciuda unor probleme de sănătate care i-au cauzat câteva neplăceri, iată că a reușit să treacă cu bine peste toate și să își facă planuri pentru Noul An. Cătălin Botezatu a declarat în repetate rânduri că nu își împodobește casa de Crăciun, nici măcar brad nu are, însă noaptea de Revelion este ceva special.

Tradițiile și obiceiurile din această noapte sunt multe, însă fostul jurat „Bravo ai stil” le-a ales pe cele care îl ajută în fiecare an. Este o persoană superstițioasă, așa că, oriunde s-ar afla, în Noaptea dintre Ani are mereu bani la el. Bote nu îi ține pe card sau în portofel, ci în pantofi, pentru a avea parte un an nou prosper.

Un alt obicei la care nu renunță este cel cu strugurii. Cătălin Botezatu susține că, în noaptea de Revelion, mănâncă câte 12 boabe de strugure, pentru fiecare lună din an. Potrivit mărturisirilor sale, se pare că acest obicei îi aduce noroc.

„De Revelion obișnuiesc să mănânc câte 12 boabe de struguri deoarece am constatat de-a lungul anilor că îmi aduce foarte mult noroc acest obicei.

Îmi pun bani în încălțări sau în șosete deoarece se spune că este bine să calci pe bani în noaptea dintre ani, pentru a avea parte de ei”, a mărturisit Cătălin Botezatu pentru Antena Stars.

O altă tradiție pe care celebrul designer o respectă cu sfințenie este cea cu un obiect vestimentar de culoare roșie. Se spune că purtarea acestei culori în Noaptea dintre Ani aduce noroc și se pare că păstrarea ei a fost de bun augur pentru Bote.

Planurile lui Cătălin Botezatu pentru anul 2022

Celebrul creator de modă are aproape tot ceea ce își dorește. Un nume sonor în întreaga lume a modei, o afacere care merge perfect, bani și mulți prieteni în jurul său. Cu toate acestea, ca orice altă persoană, Cătălin Botezatu are câteva dorințe pentru Noul An.

În primul rând, vedeta își dorește să ducă la îndeplinire toate proiectele pe care le are demarate în momentul de față. Având în vedere problemele medicale pe care le-a avut în ultima perioadă, designerul își dorește multă sănătate, liniște sufletească și fericire.

„Îmi doresc sănătate, îndeplinirea proiectelor și fericire. Știi cum e la mine, să arăt și să demonstrez ceea ce pot. Am o familie extraordinară, tot ce îmi doresc”, a completat designerul.