Marius Moga a lansat artiști pe bandă rulantă, însă mulți l-au abandonat. „Aș minți să spun că nu a fost greu să îi las să plece”

După ce a investit resurse, dar mai ales încredere în acești tineri talentați, Marius Moga a fost oarecum dezamăgit atunci când a primit vestea că vor să o ia pe alt drum. Din fericire, această dezamăgire nu a ținut foarte mult căci, după cum singur ne mărturisește, chiar dacă în primă instanță i-a fost greu, treptat a devenit extrem de mândru de ei și de evoluția lor.

„Aș minți să spun că la început nu a fost greu să îi las să plece, dar sunt foarte mândru de ei și de evoluția lor”, a declarat Marius Moga pentru Evenimentul Zilei. De altfel nici nu ar fi avut timp „să plângă” prea mult după oamenii care decideau singuri că vor să încheie contractul cu DeMoga, căci de-a lungul timpului a lucrat cu tot felul de artiști, mulți dintre ei din afara României. La un moment dat s-a vehiculat că și-ar fi deschis un studio de înregistrări în America, pe care l-ar fi închis între timp. „S-a vehiculat, da, dar nu este adevărat. Am fost plecat o perioadă în America și am lucrat. În continuare mai colaborez cu producători și artiști din afara țării. DeMoga Music lucrează cu UltraPublishing. Vara aceasta am fost într-o tabără de songwriting cu producătorii și artiștii lor. Am mai avut câteva sesiuni și în cadrul festivalului Untold, la Untold Sessions by DeMoga Music. Prin studioul autobuz au trecut Los Frequencies, Tujamo, Dub FX, Sam Feldt și Calumn Scott”, ne-a mai povestit Moga, completând că singurul studio fix este cel pe care îl are în România, acolo unde își și ține premiile câștigate de-a lungul carierei sale.

„Majoritatea premiilor sunt în studioul De Moga. Sunt atașat mai mult de proiectele din spatele premiilor și mai puțin de premii, dar într-adevăr e un sentiment plăcut să vezi că munca ta e apreciată”, ne-a mai spus juratul de la „Superstar România”.

A rămas la fel de modest

Deși are un palmares cu care orice artist s-ar fi lăudat încontinuu, Marius Moga rămâne la fel de modest și se gândește doar la proiectele lui artistice, încercând să fie zilnic cea mai bună versiune a lui, din toate punctele de vedere. „Concurența e un factor important și este bună când ai ceva de învățat din ea, nu când e legată de ego. Cel mai important e să realizezi că adevărata ta concurență ești tu, cel de ieri. Fiecare zi este o oportunitate să fii mai bun”, ne-a mai spus Moga, completând că a avut și el totuși perioade când și-a luat-o în cap, asta pentru că a cunoscut succesul când avea o vârstă fragedă. „Da, l-am cunoscut, nu pot să spun că nu am făcut greșeli, cu siguranță am făcut. E dificil când ești o persoană publică, cu at mai mult de la o vârstă fragedă. Părinții mei și educația de la ei m-a ajutat mult de-a lungul timpului. Părinții sunt foarte imporanți în dezvoltarea unui copil, de aceea și eu îmi iau rolul de tată foarte în serios”, a mai mărturisit Moga pentru EVZ.

Vrea să fie la fel de echilibrat și în calitate de părinte

Acum, la 40 de ani, tatăl unei fetițe de 7 ani, Marius Moga se ghidează după alte criterii în viață și pe primul loc o pune pe Maria și dorințele ei. Chiar dacă micuța are înclinații către muzică și are talent, Moga susține că nu vrea să forțeze lucrurile și că nu crede că în curând joaca ei din studio se va transforma într-o carieră. „Maria încă descoperă o grămadă de activități creative. Nu pot să dau un răspuns exact la asta, ce pot să spun sigur este că o voi susține cu orice își va dori să facă”, a mai povestit Marius. Cât ceea ce privește rolul de unchi, este de părere că Iulian, fratele mai mic, trebuie să învețe singur ce înseamnă parenting-ul. „I-am dat și câteva sfaturi, dar, da, cu siguranță va trebui să învețe pe parcurs și el. Parentingul e oricum un proces continuu”.