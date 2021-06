În ultimii trei ani, Marius Moga nu s-a dedicat doar rolului de tătic, ci a continuat să compună muzică, să lucreze cu artiști și chiar să se implice în proiecte inovative. Alături de Sebastian Dobrincu a adus tehnologia de la Hollywood în România, cu ajutorul căreia vrea să schimbe industria video.

„Voi considerați pauză, dar eu am muncit în continuare. Am lansat o companie cu Sebastian Dobrincu, am filmat și niște reclame mișto. Eu îmi văd de planurile mele în continuare. Am revenit pe micul ecran, la „SuperStar România” pentru că am simțit că mă potrivesc. Nu mi se pare că am fost într-o pauză pentru că nu mă consider un om de televiziune neapărat, dar dacă oamenilor le este dor de tine înseamnă că ceva faci bine”, a declarat Marius Moga pentru EVZ.

A fost „rampă de lansare” pentru mulți artiști români

Deși nu duce lipsă de proiecte, Moga ne-a mărturisit că oricând este loc de unele noi și că acceptat propunerea de a face parte din producția „SuperStar România” și din dorința de a găsi noi talente, așa cum a făcut-o de-a lungul anilor la „Vocea României”. „Caut un artist true, să aibă un „pachet”. Sunt multe voci noi, adică sunt oameni pe care nu-i știi de nicăeri, nu i-ai văzut în alte show-uri. Faptul că are o limită de vârstă a scos din casă niște tinere talente și cred că acolo stau surprizele. Nu că alții de altă vârstă nu au o șansă, se pot lansa la orice vârstă. Spre exemplu câștigătoarea de la „Got Talent” din UK, Susan Boyle. Există și cazuri din astea. Dar show-ul ăsta chiar scoate tineri și îi aduce în fața noastră. Mi se pare că avem mai multe generații care vin super pregătite. Probabil au mai multă muzică la îndemână și automat sunt mai complecși”, ne-a mai pus compozitorul. Din mâinile lui au ieșit o sumedenie de artiști care poate astăzi nu erau la fel de cunoscuți dacă nu aveau șansa să lucreze cu el.

„Din punctul meu de vedere, la „Vocea României”, făcând așa o recapitulare, sunt atâția oameni care au fost la mine în echipă și acum sunt lansați. Nu au câștigat niciunul trofeul, dar au câștigat o carieră după aceea. Nu că i-am făcut eu pe ei, au câștigat totul muncind. Începând de la Liviu Teodoresc, Feli, Oana Radu, Florian Rus, Mira, Ioana Ignat. Eu nu cred că nu este numai despre a câștiga ceva pe scurtă durată, ci să creezi ceva în timp”, ne-a mai spus Moga. În acest timp se pregătește de o nouă lansare, o piesă alături de Lora, una dintre primele artiste din România care au fost sub îndrumarea lui. „Făcea parte într-o trupă de fete din care două sunt celebre și acum: ea (n.r. Lora) și Minelli. Mi se pare interesant că ne-am reconectat, am făcut o piesă, a ieșit foarte bine. O să o lansăm”.