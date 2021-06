Toată lumea știe de episoadele de la „Vocea României” în care Smiley și Marius Moga se certau sau se contraziceau pe diverse teme, pe concurenți sau pe muzică. Deși savuroși în astfel de ipostaze, uneori părea că au ceva de împărțit. Pentru a afla dacă există vreo rivalitate între ei sau pur și simplu așa se consumă prietenia dintre cei doi, EVZ a stat de vorbă cu Smiley și Moga. Din nou împreună la aceeași masă, Smiley și Marius Moga fac parte din juriul show-ului „Superstar România”, care va fi difuzat în grila de toamnă de la PRO TV.

„Ne certăm real, nu există altfel. Ne certăm pe concurenți pe divergențe de opinie. Ne certăm și când stăm la șpriț. El e mai supărăcios. Eu sunt foarte relaxat, nu țin la supărare. Îmi place foarte mult să mă contrazic cu el pentru că întotdeauna are argumente și este amuzant. Plus că este și ofticos. Îmi place să am dezbateri cu oameni și asta e frumusețea la muzică pentru că avem opinii diferite și gusturi diferite”, ne-a povestit amuzat Smiley, completând că dintre ei doi cel care cedează primul este Moga. „S-a întâmplat să se ridice de la masă și să plece. Nu îmi aduc aminte acum să îți spun un episod, dar cred că sunt mai multe”.

Profitând că era de față și Marius Moga am vrut să vedem care este versiunea și celeilalte părți implicate. „Nu ne mai suportăm. Avem discuțiile noastre în contradictoriu și peste Raluka. Și eu pot să zic că el se supără mai repede. Fiecare cu adevărul lui. Nu cred că ne supărăm vreunul sau ne ofticăm. Uite Sergiu (nr. Carlas Dream) a observat că noi zicem același lucru, dar că pare că ne certăm”, ne-a declarat și Moga. Dacă la „Vocea României” cei doi prieteni aveau scaunele alăturate, acum, sunt despărțiți de Raluka. Aflată între cei doi, artista trebuie să medieze „meciurile” în contradictoriu din platoul Superstar România. „Nu e nimic regizat. Nu a fost nici la „Vocea României” și nu e nici aici la „Superstar România”. Ne știm de 20 de ani. Eu când m-am cunoscut cu el era în trupa Simplu, am compus pentru ei niște piese de radio apoi albumul solo l-am făcut amândoi. Ne știm de atâta timp, sunt șicane light. Nu putem să fim de acord că ar însemna că suntem doi oi. Prefer să fim doi berbeci să ne dăm cap în cap. Ceva bun trebuie să iasă”, a mai declarat Marius Moga pentru EVZ.