Tradiții și obiceiuri din bătrâni. Ce să faci cu grâul pus la încolțit de Sfântul Andrei. Este mare păcat să îl arunci

Experții în semiotică susțin că grâul are multe simboluri. Pe lângă cele enumerate mai sus, avem și renaștere, noi începuturi sau adaptarea la situații noi. Datorită acestor reprezentări, grâul se pune la încolțit în ziua de Sfântul Andrei, pentru a vedea cum va fi noul an pentru cel care l-a semănat. Casa în care este pus grâu la încolțit va fi binecuvântată cu noroc și belșug.

Tradiția spune că, pe 30 noiembrie, în ziua de Sfântul Andrei, fetele mari și băieții pun grâu la încolțit. Vasul ales trebuie să fie cu deschidere mare, în unele zone fiind folosite chiar și farfurii adânci. De obicei, grâul se pune în pământ, însă se poate folosi și burete sau vată. În unele zone, toți membrii unei familii pun grâul la încolțit într-un singur vas. În altele, fiecare persoană are propria strachină.

Grâul este lăsat la încolțit timp de o lună și udat zilnic, iar în seara de 31 decembrie verificăm recolta pentru a ne putea da seama cum va fi următorul an. Dacă grâul a crescut frumos, persoana care la semănat va avea un an îmbelșugat și va fi ferită de rele. În cazul în care grâul nu a încolțit, persoana care l-a semănat va avea un an mai puțin prosper și cu mai multe încercări.

Ce facem cu grâul pus la încolțit de Sfântul Andrei

Tradiția populară spune că grâul frumos încolțit va fi pus pe masa din seara de Anul Nou. Indiferent dacă a încolțit sau nu, grâul nu trebuie aruncat. Poți hrăni păsările din curte sau, dacă locuiești la bloc, grâul poate fi dat păsărilor din parc. În cazul grâului încolțit, el poate fi folosit și la salate, având beneficii pentru sănătate.

Boabele de grâu încolțit sunt bogate în minerale. Au cantități foarte mari de calciu, conțin magneziu, fosfor, enzime și hormoni vegetali. Vitaminele pe care le regăsim în boabele de grâu sunt A, B, E, D, K și PP.

Indiferent ce decizi să faci cu grâul pus la încolțit în ziua de Sfântul Andrei, nu îl arunca. Există superstiții legate de această tradiție. Bătrânii spun că dacă arunci grâul pus la încolțit este mare păcat și lucrurile prevestite pentru noul an se pot întoarce împotriva ta.