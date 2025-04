Social Tradiții de Paști într-o familie de romi din Soroca. Gospodina casei a copt pască și cozonaci din 40 kg de făină







Republica Moldova. Romii din Soroca păstrează cu sfințenie tradițiile de Paști. În familia Emei Preida, pregătirile pentru sărbătoare au pornit cu o săptămână înainte. Femeia spune că a început cu pasca și cozonacii, pentru tradiționalele copturi gospodina a folosit 40 de kg de făină.

Familia Preida a crescut patru fete și un băiat, iar astăzi se bucură de șapte nepoți, cărora le transmit cu drag tradițiile de Paști, păstrând astfel vie legătura dintre generații.

Bucate tradiționale pe masa de sărbătoare

Gospodina casei a spus reporterilor publicației regionale - Ziarul Nostru că pregătirile au început în ziua de luni.

„Coacem în covată cum era pe vremuri la străbunei. Totul se face manual. Coacem în cuptorul cu lemne. Am copt până la ora 4 dimineața”, a spus femeia.

De pe masa de sărbătoare nu vor lipsi sarmalele și carnea de curcan. „Sarmalele le facem din carne de curcan, printre ele se pun oase cu cărniță. Așa sarmale fac doar romii din Soroca. Facem plăcinte – nu mici, plăcinta trebuie să fie mare, facem pârjoale, coacem carne de curcan, turte. De obicei, avem și oaspeți, dar ușile casei sunt deschise pentru toți. Cine vrea vine și stăm la masă. La noi nu se invită oaspeți la sărbătoare”, a adăugat Ema Preida.

Cum sunt ornamentate ouăle tradiționale de Paști

De Paști sunt alese ouă mășcate și an de an sunt ornamentate într-un mod deosebit. În acest an, Monica, fiica Emei, a decis să le înfrumusețeze cu flori uscate.

„M-am gândit că în acest an să fie mai deosebite. De obicei, combinăm culorile. Vedem că ouăle strălucesc, arată special. Rezultatul este unul deosebit”, a menționat tânăra.

Pasca cu brânză frumos aranjată cu ornamente și cozonacii cu nuci și dulceață, special pregătită în timpul verii, sunt nu doar pentru cei ai familiei. Doamna Ema spune că simte o împlinire sufletească atunci când oferă și celor dragi copturile ei, făcute așa cum a învățat de la bunica.

„Așa păști coceau bunicile noastre. Ele ne-au învățat pe noi, iar noi pe copiii noștri. Împletim aluatul în patru, șase sau opt. Cozonacii sunt mari, copți în tave făcute la comandă”, povestește femeia.

Adevărata pregătire pentru Învierea Domnului însă, nu constă în bucate sau mese întinse, ci în pregătirea sufletească, susține aceasta.

„Toate această pregătire este omenească. Cel mai important este ca totul să vie din inimile noastre, asta își dorește bunul Dumnezeu”, a afirmat Ema Preida.

Creștinii sărbătoresc duminică Paștele. Printre bucatele tradiționale ce nu lipsesc de pe masa de sărbătoare se numără: pasca, ouăle roșii, mielul copt, brânza de vaci, legumele proaspete de sezon și vinul roșu.