Toto Dumitrescu, criticat de lumea fotbalului: Copiii de bani gata se apucă de nenorociri

Fostul portar al echipei Rapid, Rică Răducanu, a spus că își pare rău de Ilie Dumitrescu și că speră să treacă peste problemele făcute de fiul lui, Toto Dumitrescu. El consideră că majoritatea tinerilor de bani gata se apucă de nenorociri. „Îmi pare sincer rău pentru Ilie”, a declarat acesta.

Fiul fostului internațional a fost implicat într-un accident rutier grav în București, în urma căruia o tânără de 23 de ani a fost rănită și a necesitat intervenția echipajelor de descarcerare.

„În general, copiii de bani gata, chiar și de fotbaliști, se apucă de nenorociri. Dacă nu ești atent cu ei, tu, ca părinte, să-i supraveghezi, încă de mici, dacă-i scapi din mână, copiii o iau razna, se iau după anturaj.

Accidentul s-a produs pe 14 septembrie 2025, la ora 13:05, la intersecția bulevardelor Mircea Eliade și Primăverii din Sectorul 1. Potrivit autorităților, Toto Dumitrescu circula cu mașina sa pe bulevardul Mircea Eliade când a intrat în coliziune cu un autoturism condus de o tânără de 23 de ani.

Impactul a fost atât de puternic încât vehiculul victimei a fost proiectat într-un alt autoturism, provocând daune grave și altor două mașini parcate în apropiere.

Martorii au declarat că Toto se deplasa cu viteză mare, fapt care a contribuit la severitatea accidentului. Șoferița rănită a rămas blocată între fiarele contorsionate și a fost transportată de urgență la Spitalul Floreasca, unde a primit îngrijiri medicale.

După accident, fiul fostului internațional a fugit de la locul faptei și s-a ascuns într-o locuință din apropierea Capitalei. Polițiștii l-au găsit ulterior și l-au dus la audieri. În fața autorităților, el a explicat că nu a consumat alcool sau droguri și că a fugit din teamă, nu pentru a evita responsabilitatea. Se zvonește că Toto ar fi consumat cocaină.