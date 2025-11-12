Toni Neacșu îl acuză pe Nicușor Dan de greșeli în calculele donațiilor: „Face pierduți 1 milion de lei”

Dispută publică între avocatul Adrian Toni Neacșu și președintele Nicușor Dan, după declarațiile făcute de acesta din urmă la conferința de presă de miercuri. Liderul de la Cotroceni afirmase că Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) nu i-ar fi restituit întreaga sumă necheltuită din campania electorală, însă avocatul îl contrazice și susține că președintele „a încurcat cifrele”, pierzând pe drum aproximativ un milion de lei.

Avocatul Toni Neacșu afirmă că șeful statului ar fi interpretat greșit datele financiare din raportările oficiale.

„Dnul președinte Nicușor Dan fie stă prost cu matematica, fie face pierduți 1 milion de lei din banii pe care a promis că-i donează. În conferința de astăzi a încurcat toate cifrele banilor din campanie, în sensul că le-a micșorat, astfel încât cca 1 milion de lei s-au pierdut pe drum. Mai exact, dumnealui a susținut că în campania electorală a cheltuit din donații 2,5 milioane lei. E fals, banii din donații individuale cheltuiți sunt de 3,6 milioane lei. Aceștia sunt și banii pe care i-a solicitat a-i fi returnați de AEP, cum poate verifica oricine, fiind informație publică”, explică Neacșu într-o postare pe Facebook.

Potrivit avocatului, diferența apare din interpretarea greșită a sumelor cheltuite efectiv în campanie și a celor returnate ulterior de AEP.

În continuarea explicațiilor sale, Toni Neacșu susține că Nicușor Dan ar fi declarat eronat sumele rămase în conturi.

„Mai spune că dacă AEP i-ar fi restituit toți banii ar fi rămas, după restituirea împrumuturilor, cu 2,5 milioane bani provenind din donații. Iarăși fals, daca AEP nu ar fi reținut 930.000 lei din 61 milioane ar fi rămas în conturi, după restituirea împrumuturilor, cu 3,6 milioane lei”, afirmă avocatul.

Neacșu adaugă că, potrivit calculelor sale, liderul de la Cotroceni ar trebui să doneze 2,67 milioane de lei către organizații civice, nu 1,5 milioane, așa cum a spus public.

„Cum AEP a reținut aproape 1 milion din cererea de returnare Nicușor Dan spune că după restituirea împrumuturilor îi vor mai rămâne 1,5 milioane lei în cont pentru a fost donați.”, a explicat Neacșu.

Avocatul a detaliat calculele care, spune el, demonstrează eroarea președintelui.

„A pierdut pe drum exact 1 milion de lei, pentru că diferența între 930.000 lei nerestituiți și cei 3,601,085.30 lei solicitați a-i fi restituiți e de 2.671.085 lei. Aceștia sunt banii care îi rămân în cont după ce își plătește împrumuturile din banii pe care i-a primit acum 2 zile de la AEP și pe care s-a angajat că-i donează unor organizații civice. Pentru restul de 930.000 lei pe care i-a solicitat și nu i-a primit ne-a spus că se va judeca undeva la 2 ani, ceea ce e foarte posibil, justiția merge greu. Deci dnul președinte are de donat către organizații civice 2,67 milioane lei, iar nu 1,5 milioane, așa cum probabil din grabă a greșit câteva calcule matematice simple (dovadă e că le fac eu)”, a declarat avocatul.

Neacșu a adăugat, într-o notă ironică, că nu crede că președintele ar fi făcut greșeala intenționat: „Nu m-aș putea gândi nicicum că președintele a greșit intenționat și că acest milion îl palmează pur și simplu, așa că recomand presei să solicite dovezi pentru donarea a 2.671.085 milioane lei, iar nu doar a 1,5 milioane”, a mai spus acesta.

În încheiere, Adrian Toni Neacșu a ridicat și problema unui împrumut contractat de președinte în timpul campaniei.

„PS. Nici măcar din curiozitate jurnalistică nu a întrebat nimeni astăzi dacă președintele a restituit în cele 2 zile împrumutul de 140.000 lei către dna magistrat asimilat pensionar Roxana Rizoiu, dacă tot a lăudat-o ca alegere pentru Avocatul Poporului de către USR. Sau măcar dacă îl va restitui înainte de alegerea acesteia”, a transmis avocatul.

El a subliniat că această datorie ar fi încă activă, în ciuda sumelor considerabile recuperate recent de la AEP.