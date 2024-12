EVZ Special Toma Cuzin, Florin Aioane și Măruca Băiașu aduc la viață o poveste plină de emoție și umor în „Duel în trei”







Filmele românești sunt la mare căutare, iar de fiecare dată când se lansează un nou film, curiozitatea românilor depășește granițele. Am avut ocazia să particip la lansarea peliculei „Duel în trei”, regizat de către Iura Luncașu, un film cu adevărat special. De altfel, este primul film de epocă pe care Iura Luncașu îl regizează. Scenariul a fost scris de Iura Luncașu și Gabriel Radu, fiind o colaborare remarcabilă între cei doi. Mai mult decât atât, alături de Gabriel Radu, în film joacă și fiica sa, Ana Radu.

Cu o distribuție de neegalat, filmul promite să aducă pe marele ecran, începând cu 30 decembrie, o comedie romantică din anii 1920, cu un fir narativ cel puțin interesant. Inspirată după nuvela „Ursul” de A. P. Cehov, povestea aduce în fața publicului un cadru autentic al satului românesc, unde dragostea și umorul se îmbină perfect.

Dragostea și umorul, elementele principale ale filmului „Duel în trei”

Acțiunea filmului „Duel în trei” urmărește povestea Elenei Popescu (Măruca Băiașu), o văduvă prinsă într-un triunghi amoros între doi bărbați: Ștefan Mândru (Andrei Mateiu), un moșier arogant, și Mihail (Florin Aioane), un fost profesor de franceză. Rivalitatea celor doi aduce în prim-plan situații tensionate și comice, care implică întreaga comunitate rurală. Filmul este completat de o galerie de personaje memorabile, interpreta de actori precum Toma Cuzin, Adrian Titieni, Radu Gabriel, Alex Bogdan și Marin Grigore.

Pentru a recrea atmosfera interbelică de poveste, filmări au avut loc în locații deosebite, precum Viscri, Meșendorf și Săliște Sibiu, unde conacele restaurate au oferit un cadru perfect.

„Pentru mine este a treia oară când văd filmul. L-am mai văzut proiectat la TIFF și încă o dată la Iași. Însă, niciodată nu m-am emoționat ca în această seară. Probabil și pentru că este prima oară când ne strângem după doi ani, toți. Sunt extrem de recunoscător și nu exagerez. Cred că a fost cadrul ideal prin care puteam să debutez, cu un rol consistent. Nu doar că am avut parte de atenția, înțelegerea și răbdarea lui Iura, dar am și avut prilejul să lucrez cu actori mari, consacrați” a povestit Florin Aioane, unul dintre personajele principale.

Cuzin Toma, despre rolul său în filmul „Duel în trei”

Cu ocazia premierei de Gală, am avut șansa de a discuta cu unul dintre cei mai îndrăgiți actori din România, și anume Toma Cuzin . Cu o carismă de neegalat, Toma Cuzin a interpretat un rol comic în filmul „Duel în trei”, personajul său fiind Gavril.

Toma Cuzin ne-a povestit cum a fost să filmeze pentru acest film, în contextul în care acțiunea se petrece în urmă cu mai bine de 100 de ani.

„Pentru mine nu a fost complicat. Însă, a fost o întâlnire foarte frumoasă și plăcută cu Iura Luncașu. Aceasta este una dintre marile mele bucurii și un real câștig. Această perioadă de epocă vine la pachet cu o anumită emoție, cu o anumită trăire, cu o anumită stare, pe care ți-o aduce din start costumul pe care îl pui pe tine, decorul. Iar pentru mine personajul a fost ușor, pentru că, indiferent dacă vorbim despre perioada de acum 100 de ani sau de acum o săptămână, lumea din care vin eu este cumva asemănătoare cu cea de acum 100 de ani.

Eu în film sunt unul dintre cei trei chemați să se căsătorească cu această domnișoară. De aici, pornește toată nebunia. Îmi este greu să vorbesc despre rolul meu și despre film. În general mi se întâmplă acest lucru”, ne-a mărturisit actorul.

Festivalul „Film în sat”, proiectul de suflet al actorului Toma Cuzin

În ceea ce privește publicul, Toma Cuzin este sigur că acest film va ajunge la oameni în cel mai frumos mod posibil. În plus, actorul ne-a povestit și despre unul dintre proiectele sale de suflet, festivalul „Film în sat”.

„Am toată încrederea și toată credința că acest film va fi primit foarte bine de către public. Este important ca filmul să ajungă la cât mai mulți oameni.

Eu am un proiect, care se numește „Film în sat”. Astfel, am luat contact cu un public atât de nou și însetat de cultură și de film și de artă, însă un public la care nu ajunge informația. Prin toată experiența pe care am avut-o eu în ultimii trei ani cu acest festival, mi-am dat seama că este o mare nevoie ca noi să ajungem la public.

În trei ani am adunat peste 50.000 de oameni în public la festival. Și am trăit niște emoții și momente incredibile cu adolescenții și copiii.

În anul 2025, vă invit la festivalul „Film în sat”. Anul viitor, ceea ce aduc nou sunt alte 4 locații. Astfel, voi ajunge la 10 sate, acesta este targetul.”

Pe actorul Toma Cuzin îl puteți vedea, alături de colegii săi de breaslă, în noul film românesc „Duel în trei”, începând cu data de 30 decembrie 2024, în toate cinematografele din țară.