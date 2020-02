„In conditiile in care Romania are cei mai prosti indicatori de sanatate publica din Europa datorita mortalitatii prin infarct de miocard, accidente vasculare , etc. Datorita densitatii mici de centre functionale la nivel national, prioritatea mandatului nostru este de a creste rapid numarul de centre si a incuraja deschiderea de altele noi. In conditiile in care primele spitale regionale (la realizarea carora statul roman plateste 2000 de euro / zi consultatnilor straini) se vor deschide de abia in 2027, cred ca este oportun sa ne orientam spre centre publice deja construite (dar care nu erau incluse deoarece nu erau neaparat in relatie de prietenie cu dinozaurii care au condus pana acum destinele sistemului sanitar romanesc) sau spre centre private in care accesul pacientilor romani era limitat prin limitarea rambursarilor de catre MS si CNAS.

Atasat gasesti cele mai importante 2 programe pe care doresc sa le implémentez saptamana viitoare.

Iti multumesc pentru feed back”, a scris Costache în mailul în care era atașat documentul în care adăugase și spitalele private Polisano, cu care are contract, dar și Sanador, unde lucrează Horațiu Moldovan. Pe listă se afla și Monza.

În urma scandalului iscat de dezvăluirile Lavinei Coțofană în ziarul Libertatea, ministrul Sănătății a spus că acel document este un fals. Dar jurnalistul Cătălin Tolontan și echipa sa au prezentat probe care arată că adăugarea a fost făcută chiar de Costache, documentul Google Docs având activată funcția de „urmărire a modificărilor”. ”Când am văzut ”corecturile” ministrului, unde apăreau Polisano, adică Medlife, și Sanador, unde operează ministrul și secretarul de stat, i-am spus că e mult prea riscant”, a povestit Lavinia Coțofană în emisiunea jurnalistei Adriana Nedelea. Atunci șefii MS au eliminat spitalele private și i-au spus ministrului că el poate schimba oricând lista cu spitalele agreate printr-un nou ordin. Dar schimbările de la angiografe oricum au rămas în noua formă, în așteptarea unei liste schimbate, cu Polisano deja calificată, dacă va fi cazul, a explicat fosta judecătoare în emisiunea amintită.

Două minciuni demontate:

Ministrul Victor Costache este acuzat că a mințit nu doar în situația documentului modificat, ci și în legătură cu colaborarea lui cu spitalul Polisano, din cadrul Medlife.

În seara de 29 ianuarie 2019, ministrul Victor Costache a susținut la B1 TV că ”lucrez gratis” la Polisano. În dimineața zilei de 30 ianuarie, Libertatea a publicat contractul său, în care ministrul câștigă 20.512 lei pe lună, salariul de bază, de la Polisano Sibiu. Câteva ore mai târziu, fără să recunoască dezinformarea, ministrul a spus că Polisano e un spital privat și că nu putea să fie plata zero, deși el însuși afirmase anterior acest lucru.

